Parow

Ein Kleintransporter rast in eine Menschengruppe vor dem Ozeaneum. Zwei Menschen sterben, mindestens fünf werden schwer verletzt. Der Täter bedroht einen Passanten und flieht mit dessen Auto. Die Ermittler vermuten einen islamistischen Hintergrund. Das Szenario, welches sich am Dienstagmorgen in Parow bei Stralsund abspielte, war zum Glück nicht echt. „Könnte es aber sein“, sagt Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Claudia Tupeit. Terror sei an keinen Ort gebunden und mache auch vor Mecklenburg-Vorpommern nicht Halt. Um im Ernstfall vorbereitet zu sein, übte die Landespolizei daher die erforderlichen Abläufe. Etwa 500 Polizisten waren an der Großübung beteiligt.

Der Notruf ging kurz nach 8 Uhr bei der Polizei in Stralsund ein – im ganz normalen Arbeitsbetrieb, um möglichst reale Bedingungen zu schaffen. „Der Anrufer nannte aber ein Stichwort, sodass die Kollegen wussten, dass es sich um eine Übung handelt“, erklärt Polizeihauptkommissar Steffen Salow, Sprecher der Polizeiinspektion Schwerin. Gemeinsam mit Tupeit leistete er die Öffentlichkeitsarbeit zu dem Anti-Terror-Einsatz.

Nachdem der Notruf abgesetzt worden ist, fuhr ein Streifenwagen hinaus, um die Lage zu checken. Erst danach leiteten die schichthabenden Polizisten die „besondere Aufbauorganisation“ (BAO) ein. Damit wechselte die Leitung des Einsatzes an das Polizeipräsidium in Neubrandenburg. „Solche Abläufe zu üben ist wichtig“, betont Salow. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzstellen müsse reibungslos klappen. Auch Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hält das gemeinsame Üben für unabdingbar. Nur das gäbe der Landespolizei Handlungssicherheit für kommende Einsätze.

Marineschule statt Ozeaneum

Doch warum wurde die Marinetechnikschule in Parow als Ort des Geschehens ausgewählt und nicht, wie im Szenario beschrieben, das Ozeaneum? „Es wäre einfach unverhältnismäßig, für eine Übung die halbe Hansestadt lahmzulegen“, erklärt Tupeit. Denn: Teile der Innenstadt hätten abgesperrt werden müssen. Kein Auto oder Bus wären mehr durch die betroffenen Bereiche gekommen. „In das Ozeaneum wäre an diesem Tag wahrscheinlich auch niemand mehr gegangen“, ergänzt Salow. Hinzu komme, dass der Organisationsaufwand schon so enorm groß gewesen sei. Bereits seit März laufen die Vorbereitungen für die Übung.

„Deshalb findet so ein fiktiver Anti-Terror-Einsatz auch nur selten statt“, sagt Tupeit. Obwohl er gar nicht mal so abwegig sei. Mit einem Auto in eine Menschenmenge zu fahren, gehe nahezu überall. Im Stralsunder Szenario flüchtete der Attentäter anschließend mit einem gestohlenen Auto in den Westen des Landkreises Vorpommern-Rügen. Während nach ihm gesucht worden ist, kümmerten sich Notärzte und Rettungssanitäter um die verletzten Personen. Einige wurden durch Laien, andere mit Puppen dargestellt. Alle aber wurden mit farbigen Schildern um den Hals versehen. „Die Farben zeigen an, wie schwer der Patient verletzt ist und wie dringend er versorgt werden muss“, erklärt Salow.

Zur Galerie Die Landespolizei trainiert am Dienstag bei einer Anti-Terror-Großübung in der Marinetechnikschule Parow bei Stralsund. In dem Szenario ist ein Terrorist mit einen Transporter in eine Menschenmenge vor dem Stralsunder Ozeaneum gefahren.

Beobachter und Schiedsrichter

Doch das waren nicht die einzigen Akteure auf dem Gelände der Marineschule. Mehrere Pressesprecher der Polizeiinspektionen des Landes schlüpften in die Rolle von aufdringlichen Journalisten. Andere Mitarbeiter mimten neugierige Schaulustige. „Das gehört eben auch zu so einem Einsatz hinzu“, sagt Salow weiter. Die einzigen Personen, die von den Helfern ignoriert worden sind – sogar ignoriert werden sollten, waren die Beobachter und Schiedsrichter. „Wer hier an Fußball denkt, irrt.“ Dabei handelte es sich um erfahrene Polizisten, die die Abläufe bewerteten.

Eine umfassende Auswertung der Großübung war für den folgenden Tag geplant. „Jeder Bereich hat seinen eigenen Leiter, der vorträgt, was gut und was schlecht gelaufen ist“, sagt Salow. Für ihn und Tupeit ist schon während des Einsatzes klar: Sie hätten noch einen weiteren Kollegen an ihrer Seite gebraucht. Zwischenzeitlich hätten sie doch Probleme gehabt, auch noch die sozialen Medien des Polizeipräsidiums zu bedienen.

Täter unweit von Marlow gefasst

Der Anti-Terror-Einsatz wurde gegen 16 mit der Festnahme des Täters beendet. Dazu geführt hatten unter anderem Straßensperren. „Verraten hat er sich letztlich aber durch einen Tankbetrug, wodurch es Anhaltspunkte zu seinem Aufenthaltsort gab“, verrät Salow. Ein gutes Ende für solch einen Einsatz. In der Realität gäbe es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. „Die Festnahme ist ein wenig der Rattenschwanz der gesamten Übung.“ Nicht mehr so wichtig wie das Üben der Abläufe, aber dennoch notwendig für einen logischen Abschluss.

Marinetechnikschule als Kulisse 500 Polizisten waren etwa an der Übung zum Thema „Anschläge und Gefahr von Anschlägen“ beteiligt. Das Szenario lautete: Ein Transporter ist in eine Menschengruppe vor dem Ozeaneum gefahren. Zwei Menschen galten dabei als tot. Fünf wurden schwer, zehn leicht verletzt. Ermittler vermuteten einen islamistischen Hintergrund. Um den Täter zu fassen, der mit einem gestohlenen Auto floh, wurden Sichtkontrollen auf mehreren Straßen durchgeführt. Die Festnahme erfolgte gegen 16 Uhr.

Pauline Rabe