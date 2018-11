Stralsund

Wer glaubt, dass Tiere in Zoos die kalten Wintermonate verschlafen, irrt. Nur wenige meiden die eisigen Temperaturen komplett. Wie egal ihnen Kälte tatsächlich ist, zeigen die Braunbärdamen Suriyah und Linda beim Herumtollen in ihrem Gehege im Stralsunder Zoo. An Winterruhe denkt keiner von beiden, nur etwas Speck haben sie sich angefressen. „Da dass Klima in ihrem Herkunftsgebiet ähnlich ist, bleiben sie das gesamte Jahr über wach“, erklärt Zoodirektor Christoph Langner. Ganz ohne Auswirkungen bleibt der nahende Frost aber nicht: Einige Tiere beziehen Winterquartiere, andere werden mit Heizung, Rotlichtlampe oder Stroh gewärmt.

Winterruhe hält im Zoo Stralsund fast niemand. Nur die Präriehunde fallen in einen leichten Dämmerschlaf. Bevor die Nager spätestens im April wieder aufwachen, werden einige Veränderungen im Park umgesetzt. Denn dafür eignen sich die besucherschwächeren Monate besonders gut. „Wir möchten eine neue Futterküche bauen und sind dabei, das Südamerikahaus zu sanieren“, teilt Stadtsprecher Peter Koslik mit. Das Gebäude soll nicht nur ein neues Dach erhalten, sondern auch energetisch optimiert werden. Insgesamt 160 000 Euro werden dafür investiert.

Reparaturen im Vogelpark Marlow dauern an

Davon kann der Vogelpark Marlow nur träumen. Noch immer ist man dort damit beschäftigt, die Schäden des vergangenen Winters zu beseitigen. Im April waren die Außenvolieren des Parks unter dem Druck enormer Schneemassen zusammengebrochen. Mehrere Tiere waren durch die löchrigen Netze davongeflogen. Der Gesamtschaden lag bei etwa 500 000 Euro. „Durch die andauernden Reparaturen können wir derzeit leider keine neuen Projekte anstoßen“, sagt Parkdirektor Matthias Haase. Stattdessen werde angestrebt, bis Frühjahr 2019 alles fertig zu haben.

Schnee dürfte dem Park bis dahin nicht mehr so zusetzen wie zu Ostern 2018: „Wir sind gut gewappnet.“ Die einst zerstörten Volieren seien neu aufgebaut und sicher, die anderen würden mit altbewährter Methode gestützt. Neben den Reparaturarbeiten laufen die „ganz normalen“ Wintervorbereitungen im Vogelpark. Die Teiche werden gesäubert und temperaturempfindliche Tiere in Winterquartiere gebracht. „Das betrifft fast alle Vögel, die ursprünglich aus den Tropen kommen“, erzählt Haase. Eine der Ausnahmen: die Pelikane. Die Wasservögel seien robuster und kämen erst bei stetigen Temperaturen um 0 Grad ins Warme.

Umzug ins Winterquartier

Fleißig umgezogen wird gerade auch im Tierpark Greifswald. „Unsere Landschildkröte Aragon war vergangene Woche dran. Nun folgen die Affen“, sagt Mitarbeiterin Marita Kittel. Vielen Tieren werde die Entscheidung aber offengelassen, ob sie trotz Kälte nach draußen gehen möchten. Da könne es schon mal passieren, dass ein Stachelschwein die Nase aus der Luke steckt. „Und dann schnell merkt, dass es doch zu frisch für ihn ist.“ Für Besucher sei das aber kein Problem: Die Winterquartiere der Tiere seien alle von außen einsehbar.

„Wer erst im Frühjahr wiederkommt, wird einige Veränderungen im Park entdecken“, verrät Kittel. So sollen die Lisztäffchen zum Beispiel eine eigene Anlage bekommen. Zu groß seien die Unstimmigkeiten mit ihren bisherigen Mitbewohnern, den Amazonenpapageien, gewesen. In weiterer Zukunft geplant seien außerdem der Bau eines Kinderbauernhofes und die Teichsanierung. „Bis diese beiden Großprojekte aber tatsächlich umgesetzt werden, wird es noch dauern. Es fehlen Fördermittel.“ Allein eine Entschlammung des Teiches würde rund 200 000 Euro kosten.

Baupläne für das Frühjahr

Im Heimattierpark Grimmen hingegen sind die Bauvorhaben konkret. „Wir möchten die alte Schweineanlage umgestalten und einen Ferkelstreichelzoo errichten“, sagt Parkleiterin Christin Trapp. Bevor es richtig losgeht, werde aber erst einmal der Winter und mögliche Schneefälle abgewartet. „Wir möchten nicht das Risiko eingehen, dass irgendetwas direkt zerstört wird.“ Hinzu komme, dass sich das Arbeiten in den kalten Monaten sowieso schon schwierig gestaltet. Die sechs Wasserhähne im Park seien nicht frostsicher und dadurch abgestellt. Für die Mitarbeiter bedeute dies vor allem eins: Mehr Arbeit.

Im Tierpark Wolgast werden gerade alle Heizungen überprüft und Lampen ausgetauscht: „Auch wenn unsere Erdmännchen schon in beheizbaren Innenräumen leben, werden ihre UV-Strahler noch durch Infrarot ersetzt“, erklärt Tierparkleiter Mirko Daus. Unter ihnen können sie sich nach einem Ausflug an die frische Luft wieder aufwärmen. Denn das gehe trotz Winterquartier. „Der Bewegungsdrang unserer Tiere wird nicht eingeschränkt.“

Mit vier Millionen Euro Budget für Umbaumaßnahmen haben die Wolgaster wohl die ambitioniertesten Vorhaben für das kommende Jahr gesetzt. „Es sollen unter anderem neue Anlagen für die Wölfe und die Stachelschweine entstehen.“ Das große Ziel? Noch mehr Urlauber von der Insel Usedom auf das Festland locken. Mittlerweile kommen jährlich etwa 40 000 Besucher in den Tierpark. „Das ist super“, sagt Daus und hofft auf weiter steigende Zahlen.

Pauline Rabe