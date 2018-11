Stralsund

Vorbei ist es mit der Idylle, an einem der kleinen Stralsunder Teiche auf der Parkbank zu sitzen und beim Durchatmen Enten und Reiher zu beobachten. Den Gewässern droht die völlige Austrocknung, so wie zum Beispiel der Teich in der Wallensteinstraße. Das kann doch nicht nur an dem langen, trockenen Sommer liegen, befürchten Kerstin Ohl und Sylvia Hantke.

Die beiden sind Erzieherinnen in der Kita Käpt’n Blaubär in Knieper West. „Wir gehen sehr oft zum Teich und beobachten die Tiere, füttern Enten oder laufen um den Teich herum. Im Frühjahr ist es wunderschön, die Weiden wachsen zu sehen. Einige Stellen im Wasser sind sehr flach, so dass die Kinder mit Gummistiefeln durchlaufen können. Das macht den Kleinen natürlich riesigen Spaß“, so Kerstin Ohl und ergänzt: „Leider geht das Wasser immer mehr zurück, die Tiere sind längst weg. Und das finden unsere Lütten ganz traurig.“ Angefangen habe die Austrocknung, als nebenan der Spielplatz gebaut wurde, so die Beobachtung der Kita-Erzieherinnen, die mit ihren Drei- bis Sechsjährigen bald gern wieder um den Teich wandern würden.

Friedericke Fechner von den Grünen bewegte das Thema ebenfalls, deshalb stellte sie dazu eine Anfrage in der Stralsunder Bürgerschaft. Darauf antworte Stephan Bogusch, Abteilungsleiter für Straßen und Stadtgrün im Stralsunder Rathaus.

„Eine Ursachenforschung für das Austrocknen des Teiches an der Wallensteinstraße wurde von der Stadt nicht durchgeführt. Sicherlich haben die sehr warmen und niederschlagsarmen Sommermonate wesentlich zum Austrocknen beigetragen“, so Bogusch. Es sei aber auch zu vermuten, dass die Errichtung des angrenzenden Wohngebietes und die damit einhergehende Versiegelung der Flächen dazu geführt habe, dass weniger Niederschlagswasser versickert und damit den Teich speisen kann, sondern über die bestehende Regenentwässerung abgeleitet wird. „Die Versiegelung der Flächen lässt sich nicht rückgängig machen.“

Würde man zur Verbesserung der Situation das Niederschlagswasser gezielt in den Teich einleiten, zum Beispiel, in dem das in der Wallensteinstraße anfallende Regenwasser in den Teich eingeleitet wird, könnte der Teich aus wasserrechtlicher Sicht seine Gewässerfunktion verlieren und würde zu einer technischen Anlage in Form eines Regenrückhaltebeckens bzw. Regenversickerungsbeckens werden, erklärte Bogusch weiter und betonte, dass das dann durch die Untere Wasserbehörde zu prüfen wäre. „Damit verbunden wären auch weitere Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht und den Betrieb der Anlage. So müsste der Bereich eingezäunt werden“, gab der Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu bedenken.

Neben dem Teich an der Wallensteinstraße zwischen Hainholz- und Heinrich-von-Stephan-Straße wird auch der Teich im Teichhof in Knieper West als problematisch eingeschätzt. „Hier hat die Stadtverwaltung in diesem Jahr aufgrund des niedrigen Wasserstandes die Erlaubnis zur Entnahme von Wasser für die angrenzende Kleingartenanlage untersagt. Das gilt zum Saisonbeginn 2019.“

Stephan Bogusch betonte, dass man mit der Unteren Wasserbehörde, die sich beim Landkreis befindet, noch einmal Rücksprache halten will, um das Problem nicht aus den Augen zu verlieren. Mit anderen Worten: Kurzfristig ist erst mal keine Lösung in Sicht. Die Lütten aus der Leuchtturmgruppe des „Käpt’n Blaubär“ müssen sich mit den Tierbeobachtungen noch etwas gedulden...

Ines Sommer