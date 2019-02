Altenpleen

Darauf können die Altenpleener wirklich stolz sein: Bei der jüngsten Spendenaktion für die Kinder von Tschernobyl kamen im Dezember 200 Pakete zusammen. Das ist Rekord. Im letzten Jahr wurden 120 und davor 60 Päckchen abgegeben. „Wir freuen uns riesig über diesen Erfolg. Wir sagen allen ein ganz großes Dankeschön, die da mitgemacht haben. Und die Spender können sicher sein, dass sie viele Kinder und ihre Familien glücklich gemacht haben“, sagt Jens Räbiger. Er gehört zum organisierenden Altenpleener Kultur- und Sportverein, der die Aktion nun schon zum dritten Mal durchgeführt hat.

Schon 2016 und 2017 war die Freude groß, als so viele Pakete per Laster auf die Reise gingen. „Wir waren überwältigt, dass wir das diesmal noch toppen konnten“, so Räbiger. Zuvor hatten viele fleißige Hände die Spenden der Altenpleener in die Kartons sortiert. Kultur- und Sportverein, Mehrgenerationenhaus, Strukturförderverein und viele private Helfer standen da an den Tischen, um Spielzeug, Geschenke, Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs zu verpacken.

Hygieneartikel, Bettwäsche, kleine und große Decken, Schuhe für Groß und Klein, Spielsachen, Kuscheltiere, Süßigkeiten sowie Kleidung in allen Größen wurden in den Päckchen verstaut. Richtiges Wuling gab es da im Mehrgenerationenhaus in Altenpleen. Es wurde ganz schön eng. Nach der Spendenaktion sorgte der Gemeindearbeiter, Ortwin Pogertschnig, dafür, dass die Sachen heil in das Hauptlager der Tschernobyl-Hilfe Stralsund gebracht wurden. Er bekam dabei Unterstützung von Arbeitern des Strukturfördervereins Altenpleen.

Schließlich wurde dann in Stralsund der Laster bepackt, der sich anschließend auf den Weg nach Weißrussland machte. Hier halfen dann wieder die Feuerwehrleute aus Altenpleen und Prohn und schleppten die Hilfsgüter auf die Ladefläche.

Von Stralsund aus machte sich die Spendensendung für Kinder und Familien auf nach Weißrussland. Übrigens hatte Regina Deutscher nicht nur für Kaffee und Kuchen in der Helferrunde gesorgt. Sie hatte auch Bilder von den Mädchen und Jungen jenes Kinderheims dabei, für das die Spenden vorgesehen sind. „Und da sieht man erst einmal, wie schlecht es den Lütten dort geht“, sagt Jens Räbiger nachdenklich.

Die Tschernobylhilfe gibt es seit über zwei Jahrzehnten. Zwar gab der Ort des Atomunfalls in der Ukraine dem Stralsunder Verein seinen Namen: Tschernobyl. Die Hilfsgüter gehen aber ins Nachbarland Weißrussland, das ebenso schwer unter den Strahlenfolgen leidet.

Immer wieder schafft es der Verein um Regina Deutscher, den Menschen in der strahlengeschädigten Region Hilfe zu schicken. So geht nach dem Weihnachtsfest jedes Jahr ein Transport mit Spenden auf die Reise. Alljährlich im Sommer kommt eine große Kindergruppe aus Weißrussland und verbringt hier unter Regie des Tschernobyl-Vereins die Ferien. Viele Freiwillige sorgen dann dafür, dass die Kinder aus Weißrussland wunderschöne Nachmittage bei Sport und Spiel verbringen können.

„Das sind immer die Momente, wo man sieht, wie dankbar die Kinder sind. Und dann weiß man auch, warum man sich ehrenamtlich engagiert“, meint Jens Räbiger. Im Auftrag des organisierenden KSV dankt er allen Leuten des Vereins, aber auch den anderen Helfern dafür, dass sie mit anpackten.

Auch wenn die Paketaktion des Altenpleener Kultur- und Sportvereins abgeschlossen ist, sind Geldspenden beim Tschernobyl-Verein aus Stralsund weiterhin möglich und auch nötig. Und zwar bei der Sparklasse Vorpommern, IBAN DE94 1505 0500 0100 0585 40.

Ines Sommer