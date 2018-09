Parow

Ursula von der Leyen, die lässig aus einem Hubschrauber steigt. Ursula von der Leyen vor einer riesigen 127mm-Kanone. Ursula von der Leyen neben einem qualmenden Marine-Boot, auf dem Rekruten ein Übungs-Feuer löschen. Die CDU-Verteidigungsministerin versteht es wie kaum jemand anderes im Regierungskabinett, spektakuläre Bilder von sich zu produzieren. Auch gestern an der Marinetechnikschule in Parow gab es wieder viele Gelegenheiten für solche „dynamischen Fotos“, wie das im Pressesprecher-Jargon heißt. Von der Leyen hatte im Rahmen ihrer Sommerreise zwischen den Stationen in Bremerhaven und Rostock auch Halt in Stralsund gemacht.

Doch wer sich Hoffnungen auf Erkenntnisse über die Qualität der Ausbildung gemacht hat, wurde enttäuscht. Denn jener Programmpunkt, der wirklich von Interesse war, fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: Die Gespräche der Ministerin mit den Rekruten. Gern hätte man erfahren, wie zufrieden die Soldaten mit ihrer Ausbildung sind oder was dringend besser werden muss - aber das bringt offenbar nicht die erwünschten Bilder.

Immerhin so viel erklärte Ursula von der Leyen in einem kurzen Statement vor den laufenden Kameras: 30 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in den Standort investiert werden. Das Geld soll für den Bau einer neuen - und unter den Anwohnern umstrittenen - Schießanlage sowie moderne Ausbildungseinrichtungen ausgegeben werden. In Parow werden rund 1200 Rekruten und Lehrgangsteilnehmer geschult und in der Marinetechnik ausgebildet, darunter auch an Waffensystemen auf den Korvetten und Fregatten. Innerhalb eines Jahres durchlaufen 4000 bis 6000 Soldaten eine Ausbildung. „Sehr erfreulich ist, dass in Parow Vorbildcharakter herrscht für Ausbildung und Qualifikation auch zivil anerkannter Berufe. Das ist für Soldaten auf Zeit von hoher Bedeutung“, sagte Ursula von der Leyen.

Journalisten aus Berlin wurden mit eigenem Militär-Hubschrauber eingeflogen

In den etwa drei Stunden zuvor hatte sich der übliche überdrehte Rummel abgespielt, der mit einem Regierungsbesuch einhergeht. Zunächst hieß es Warten, bis die Hubschrauber eintreffen. Richtig, es waren zwei. Erst die Bundeswehrmaschine mit den Vertretern der Hauptstadt-Presse von Spiegel, ARD und Co, die aus Berlin eingeflogen wurden. Und schließlich der Hubschrauber mit der Verteidigungsministerin. Die wurde schon am Landeplatz von einer großen lokalen CDU-Entourage begrüßt. Landrat Ralf Drescher, Kreistagspräsidentin Andrea Köster, Landtagsmitglied Ann Christin von Allwörden, OB Alexander Badrow und der EU-Abgeordnete Werner Kuhn reihten sich in die lange Reihe zum Händeschütteln ein. Anschließend wurden die Journalisten in einen Bus gesetzt und von Fotopunkt zu Fotopunkt gefahren, wo sie an den für sie vorgesehenen Stellen ihre hübschen Bilder machen sollten. Alles ging im Sauseschritt vonstatten. Zeit für ein Interview mit einem Rekruten war nicht vorgesehen.

Immerhin ein Detail aus dem Alltagsleben der Soldaten war zu erfahren: Während der Pressebus über das Gelände zuckelte, zogen Soldaten in Reih und Glied in Richtung Kantine vorbei. Zum Mittagessen geht es an der MTS nämlich nur in Marschformation.

Alexander Müller