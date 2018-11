Stralsund

Etwa 1000 Euro Schaden sind bei einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Stralsunder Heinrich-Heine-Ring entstanden. Der oder die unbekannten Täter drangen bereits in der Nacht zum 19. November gewaltsam in 18 Kellerräume ein. „Was gestohlen worden ist und wie hoch der Schaden genau ist, können wir derzeit nicht genau sagen“, erklärte die Sprecherin der Polizeiinspektion in Stralsund, Stefanie Peter. Noch würden die Angaben einiger Anwohner fehlen.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes sicherten nach Eingang des Anrufes am Montagmorgen die Spuren, konnten aber keine Hinweise auf den Täter feststellen. „Ich ärgere mich sehr, wie jemand so skrupelhaft sein kann“, sagte eine Anwohnerin des Hauses. Bei ihr waren es hauptsächlich technische Geräte und Werkzeuge, die aus ihrem eigentlich gut verschlossenen Keller gestohlen worden sind. „Ich hoffe, dass die Täter gefasst werden können und alle Anwohner in Zukunft achtsamer sind, dass so etwas nicht noch einmal passiert.“

Kriminalbeamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Aufklärung der Ereignisse um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden des 19. Novembers etwas Auffälliges am genannten Tatort beobachtet hat und Angaben zu möglichen Tätern machen kann, sollte sich mit der Polizei in Stralsund (Telefon: 03831/2 89 00) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Pauline Rabe