Stralsund

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brannten in der Nacht zum Dienstag zwischen 1.30 und 2.30 Uhr sowie am Dienstagmorgen gegen 6.50 Uhr sowohl in der Tribseer und Kiebenhieber Straße als auch in der Ossenreyer- und Badenstraße sowie der Semlower Straße verschieden große Abfallbehälter und -säcke. Darunter befanden sich Biotonnen, Papier- und Mülltonnen, die teilweise komplett ausbrannten. Die Berufsfeuerwehr Stralsund löschte die Brände.

Personen wurden nach derzeitigem Sachstand nicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt über 1000 Euro.

Wegen der örtlichen Nähe der Tatorte und den zeitlichen Gegebenheiten schließen die Ermittler einen Zusammenhang zwischen den Bränden nicht aus. Um die Kriminalpolizei Stralsund bei den laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu unterstützen, werden Zeugen aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Wer Angaben zu einer oder mehreren Personen machen kann, die sich im genannten Zeitraum ungewöhnlich im Bereich von Abfallcontainern verhalten haben, wende sich bitte unter der Telefonnummer 03831/28 900 oder auch direkt an Beamte des Polizeihauptrevieres Stralsund.

Mattern Jörg