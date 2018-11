Stralsund

Das Landgericht Rostock hat das Untreueverfahren gegen den Stralsunder Anwalt Hans-Jörg S. eingestellt. Einer Sprecherin des Gerichtes zufolge sei der Prozess „vorläufig gegen die Zahlung einer Geldauflage von 10 000 Euro eingestellt worden. Hintergrund waren die Verfahrensdauer, die Bewertung der etwaigen Tatbeiträge und die eingeschränkte Handlungsfreiheit des Angeklagten gegenüber dem verstorbenen Hauptangeklagten“. Dabei handelte es sich um den früheren Oberbürgermeister und Sparkassen-Verwaltungsratschef Harald Lastovka.

Hans-Jörg S. waren in Zusammenhang mit dem gescheiterten Deal um den Verkauf der Stralsunder Sparkasse vor 15 Jahren Untreue und versuchter Betrug vorgeworfen worden. Lastovkas Ehefrau Marianne und Hans-Jörg S. betrieben seinerzeit ein gemeinsames Anwaltsbüro. S., so die Staatsanwaltschaft, soll 2004 im Auftrag von Lastovka eine aussichtslose Schadensersatzklage gegen zwei Sparkassen-Vorstände in Höhe von 18,7 Millionen Euro erhoben und damit der Kanzlei unabhängig vom Ausgang dieser Klage ein lukratives Mandat verschafft haben.

Benjamin Fischer