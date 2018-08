Stralsund

Albert Daanje ist etwas enttäuscht. Denn der Urlauber aus dem holländischen Hoogezand darf in Deutschland seinem Hobby nicht nachgehen. Mit einem Metalldetektor bewaffnet, macht er sich nämlich gern auf die Suche nach kleinen Schätzen.

Als er an einem Strand auf Rügen mit dem Gerät unterwegs war, wird er aufgehalten: „Das ist in Deutschland leider verboten“, bekam er zu hören. In seiner Heimat hat er schon Silbermünzen aus dem 16. Jahrhundert gefunden. Aber auch ohne Detektor genießt er den Urlaub mit seiner Frau auf einem Campingplatz im Stralsunder Umland. Das Besondere: Das erste Mal ohne Kinder.

Naumann Moritz