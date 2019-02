Velgast

Noch bis zum 28. Februar können sich Schüler der jetzigen 10. Klassen für den 3-jährigen Bildungsweg am Fachgymnasium Wirtschaft oder am Fachgymnasium Ernährungswissenschaften in Velgast schriftlich bewerben.

Neben dem Bewerbungsschreiben (mit Angabe der gewünschten fachgymnasialen Richtung), dem tabellarischen Lebenslauf, der Einverständniserklärung der Eltern bei Minderjährigen und 1 Passbild darf eine Kopie des Halbjahreszeugnisses der 10. Klasse nicht fehlen.

Für Abgänger der Regionalschule gilt die „Mittlere Reife“ als Voraussetzung, um am Fachgymnasium ab August 2019 das Abitur in Klasse 13 anzustreben. Gymnasiumsabgänger der 10. Klasse müssen zuvor die Abschlussprüfungen der Klasse 10 am Gymnasium bestanden haben. Im Gegensatz zum Abiturbildungsgang am Gymnasium können auch Schüler, die bis zum Ende der 10. Klasse nur eine Fremdsprache erlernt haben, am Fachgymnasium das Abitur in Angriff nehmen.

Das Abitur des Fachgymnasiums ist dem des Gymnasiums völlig gleichwertigund berechtigt genauso zum Besuch einer Fachhochschule, Berufsakademie, Hochschule oder Universität in allen Studienrichtungen. In der 11. Klasse erfolgt die Vorbereitung auf die Abiturkurshalbjahre der Klassen 12 und 13 durch Wiederholung und Angleichung des Kenntnisstandes des Einzelnen in den allgemeinbildenden Fächern.

Bereits in der allerersten Schulwoche beginnt der Unterricht in den berufsbezogenen Fächern der Wirtschaftsrichtung, das heißt in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Rechnungswesen und Rechtslehre, oder der Ernährungswissenschaften mit Ernährungslehre mit Chemie und Wirtschaftslehre. Diese beruflichen Fächer setzen keinerlei Vorkenntnisse voraus. Mit dem jeweiligen beruflichen Schwerpunktfach wird eines der zwei so genannten Prüfungsfächer auf Leistungskursniveau im Abitur belegt und garantiert bei hoher Lernkontinuität während der drei Jahre hindurch eine maßgebliche positive Beeinflussung der Punkteeinbringung ins Abitur. Die beruflichen Unterrichtsfächer sind unabdingbarer Bestandteil zur Erreichung der allgemeinen Hochschulreife auf dem Fachgymnasium, führen aber nicht zum Berufsabschluss.

Die Abiturprüfungen in den allgemeinbildenden Fächern werden am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit mit identischen Themen sowohl in den 12. Klassen der Gymnasien als auch in den 13. Klassen der Fachgymnasien abgenommen. Künftige Schüler können auch im schuleigenen Internat von montags bis freitags wohnen oder pendeln. Bafög- und Fahrkostenanträge können gestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter unter www.rbb-vr.de, Bewerbungen sind noch bis Ende Februar zu richten an: Fachgymnasium Velgast, Neubaustraße 7, 18469 Velgast oder per Mail an velgast@rbb-vr.de.

Ines Sommer