Stralsund

Ohren auf und lauschen: Die Vorschulkinder der Kita „Anne Frank“ haben sich am bundesweiten Vorlesetag die Geschichte „Ein Garten für alle“ vorlesen lassen. Cindy Fedor, vom Arbeitersamariterbund Nordost, und Rainer Junold, vom Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, haben den Kleinen vorgelesen. Bereits zum 15. Mal wurde in diesem Jahr von der Stiftung Lesen, der Zeitung „Die Zeit“ und der Deutschen Bahn Stiftung zum Vorlesen aufgerufen, um bei den Kindern die Lust am Lesen und Vorlesen zu wecken. In diesem Jahr haben sich mehr als 650000 Vorleser und Zuhörer mit Aktionen in Schulen, Kitas, Bibliotheken und Unternehmen beteiligt. Erstmals gab es diesmal ein Motto, alles drehte sich um Natur und Umwelt. Passend dazu hatten Cindy Fedor und Rainer Junold den Kindern ein paar Kräuter und Saattütchen mit in die Kita gebracht. Der Vorlesetag ist eine gute Möglichkeit, um bei Kindern sowohl die Freude am Lesen zu wecken, als auch gemeinsam in fremde Welten abzutauchen und zu lachen.

Miriam Weber