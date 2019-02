Vorpommern

Vorpommern. Eile, Unachtsamkeit oder Ignoranz – mehrere Hunderttausend Mal blitzt es jedes Jahr auf den Straßen Vorpommerns. Mancher Autofahrer schimpft über die „Abzocke“ - und tatsächlich geht es um viel Geld. Selbst in ganz normalen Jahren nehmen die beiden Vorpommern-Kreise rund 5 Millionen Euro an Bußgeldern durch Geschwindigkeitskontrollen ein. 2018 war es deutlich mehr, weil die Kontrollen an der Ausweichstrecke zur A20 hinzukamen.

Den Vorwurf, es gehe dabei um das Geld der Fahrer, will Markus Zimmermann, der das Ordnungsamt des Kreises Vorpommern-Rügen leitet, nicht gelten lassen. Sein Stichwort: „Verkehrserzieherische Maßnahmen“. Überwacht werde an bekannten Unfall- und Verstoßschwerpunkten oder in Risiko-Bereichen wie vor Schulen und Kitas. „Die Zielstellung ist immer, die Zahl der Verkehrstoten zu senken. Und überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für tödliche Unfälle“, erläutert er.

Mehr Unfälle, weniger Tote

Ein Blick in die Statistik: Tatsächlich ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Land zuletzt leicht gestiegen. Gleichzeitig gab es aber weniger Verletzte und Getötete im Straßenverkehr. Im Jahr 2017 – das sind die aktuellsten Zahlen der Landesregierung – kamen 79 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Die niedrigste Zahl mindestens seit der Wende. Laut Innenministerium lassen sich dabei rund 40 Prozent der Unfälle, bei denen Menschen schwer oder gar tödlich verletzt werden, auf ein zu hohes Tempo zurückführen.

Die Polizei meldete auch eine höhere Zahl an festgestellten Geschwindigkeitsverstößen. Die Zahlen sind allerdings kaum vergleichbar, weil sie enorm davon abhängig sind, wie viele Kontrollen im jeweiligen Jahr durchgeführt wurden. Während andere Verstöße im Straßenverkehr wie Drogen, Alkohol oder zu dichtes Auffahren allein in Händen der Polizei liegen, sind bei der Geschwindigkeit auch die Ordnungsbehörden der Kreise aktiv. Mit einer Reihe von stationären Geräten und mobiler Überwachung an wechselnden Standorten. „Das geschieht aber nur bezogen auf einen konkreten Anlass, eben an Unfallschwerpunkten oder zum Beispiel, wenn das Schuljahr beginnt“, erläutert Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen. Damit, betont er, mach der Kreis aber kein Plus. Denn bei den mobilen Messungen wird auf externe Dienstleister zurückgegriffen, die Technik vermieten und Fachpersonal stellen. Bei solchen Einsätzen sei aber auch ein Mitarbeiter des Kreises dabei – das sei Vorschrift. „Mit dem mobilen Blitzen verdienen wir kein Geld. Da zahlen wir noch drauf“, so Manzke. Die Polizei wiederum greift für ihre Kontrollen auf eigene und teils technisch andere Lösungen zurück. Das können Lasermessungen sein oder auch Kontrollfahrten mit speziellen Pkw, die mit Kamerasystemen Geschwindigkeiten erfassen und gleichzeitig Beweismaterial sammeln.

Top-Blitzer steht bei Anklam

Die Landkreis Vorpommern-Greifswald unterhält ein Dutzend stationäre Mess-Stationen. Einige davon stehen quasi unter Dauerfeuer. Allein in Relzow bei Anklam löste die Anlage im vergangenen Jahr fast 16 000 mal aus. Im Schnitt also mehr als 43 mal pro Tag. Dort gilt auf einem kurzen Teilstück Tempo 60. In Schalensee an der Bundesstraße 111 in Richtung Wolgast waren es gut 8500 Fotos, die den Fahrern 2018 Post vom Amt bescherten. Anke Radlof, Mitarbeiterin der Pressestelle im Kreis, kennt die exakten Summen: 2 982 201 Euro seien von den Fotografierten im vergangenen Jahr an den Kreis gezahlt worden. „Bei den Einnahmen im Vorjahr gab es nur geringfügige Abweichungen. 2017 wurden insgesamt 2 959 572 Euro eingenommen“, erläutert sie. In die Summe fließen aber auch die mobilen Kontrollen ein.

In Bereich Vorpommern-Rügen ist die Daten-Lage etwas komplizierter. Eine so detaillierte Auswertung gibt es hier nicht, so Ordnungsamtsleiter Zimmermann. Die 14 stationären Anlagen und die mobilen Messungen hätten 143 000 Tempo-Sünder erwischt. Wie viel Geld dadurch an den Landkreis floss, das könne er nicht genau beziffern. Bußgeldstelle, die allerdings auch für andere Verstöße (zum Beispiel am Bau oder in der Tierhaltung) zuständig ist, habe 2016 und 2017 etwa 2,3 Millionen Euro eingenommen. 2018 allerdings waren es deutlich mehr: 3,9 Millionen Euro.

Diebstahl und Vandalismus

Der Anstieg sei nahezu vollständig auf die A20-Baustelle und die stationären Kontrollgeräte an der Umfahrung zurückzuführen. Dort ging es bei den Tempo-Begrenzungen vor allem um den Lärmschutz der betroffenen Orte. Für Zimmermann aber auch ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass die Einnahmen eben auch mit enormen Kosten verbunden sind. „Die Geräte kosten Geld in Anschaffung und Unterhaltung, die Datenverarbeitung kostet, ich brauche Personal, Verwaltungskosten und so weiter“, so Zimmermann. Für die Kontrollen an der A20-Umfahrung seien rund 600 000 Euro Kosten entstanden. Auch auf der neuen Behelfsbrücke lässt der Kreis Fotos machen. Mit ähnlichen Umsätzen rechnet man dort aber nicht. Zumal: Die Anlage war gleich zu Jahresbeginn für mehrere Wochen außer Betrieb, weil Diebe es auf die langen Kupferleitungen abgesehen hatten. Beim Landkreis Vorpommern-Greifswald zählte man im vergangenen Jahr sechs kaputte Geräte durch Vandalismus.

Während mancher Autofahrer über die Blitzer schimpft, fordern andere schärfere Kontrollen – gerade dann, wenn sie als Anwohner betroffen sind. Wo gemessen wird, kann der Kreis allerdings nicht völlig frei entscheiden. „Das erste ist immer die Technik, die bestimmte Einschränkungen hat. Kurven zum Beispiel oder manchmal gibt es einfach keinen geeigneten Platz um das Gerät sicher aufzustellen – sodass dadurch keine zusätzliche Gefahr entsteht“, erläutert Markus Zimmermann. Jeder Landkreis hat zudem seine eigene Unfallkomission in der Statistiken und Berichte gewälzt werden und beim Einsatzplan mitredet. „Es muss alles gerichtsfest sein, auch um zu zeigen, dass wir da eben nicht willkürlich handeln“, so Kreis-Sprecher Manzke. Ein Vorwurf, den auch der Leiter des Ordnungsamtes immer wieder zu hören bekommt. Er kontert: „Wer einen Führerschein hat, der weiß, dass er sich an Verkehrszeichen zu halten hat. Willkürlich ist es, schneller zu fahren als erlaubt.“

Carsten Schönebeck