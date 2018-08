Stralsund

Anwohner klagen weiter über den Lärm in der Stralsunder Wasserstraße. Obwohl die Stadtverwaltung mehrere Maßnahmen versprochen hat, um den Krach durch den Verkehr dort zu verringern, habe sich die Situation nicht verändert, monieren sie. „Ich bin lärmgeschädigt. Der Verkehr ist wirklich ein großes Ärgernis für die Bewohner. Und wer sich darüber öffentlich beschwert, wird auch noch ausgeschimpft“, sagte Wolfgang Mazart auf einer Veranstaltung der Bürgerschaftsfraktion der Grünen zu dem Thema. Im vergangenen Jahr hatte sich eine frisch zugezogene Familie in einem OZ-Artikel über den Lärm beklagt und ist dafür massiv angefeindet worden. Ein weiterer Bewohner, der anonym bleiben will, sagt: „Für mich und meine Familie ist morgens um 5.30 Uhr die Nacht zu Ende. Das muss endlich aufhören!“

Etwa 30 Bewohner der Wasserstraße und der Altstadt waren am Montagabend zu den Grünen gekommen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Die Fraktion will das in der Vergangenheit bereits vieldiskutierte Thema in der nächsten Bürgerschaftssitzung am 30. August neu aufrollen. „Die gesamte Verkehrssituation im Bereich Wasserstraße, Seestraße und Am Fischmarkt muss auf den Prüfstand. Die Situation ist sowohl für die dort lebenden Anwohner und Anwohnerinnen unerträglich, wie auch für viele Radfahrer und Radfahrerinnen, die den Fischmarkt auf unzumutbare Art und Weise gegen den Autoverkehr befahren müssen“, sagte Grünen-Chef Jürgen Suhr. Bevor jedoch ein neues Gesamtkonzept angefasst wird, soll es zunächst um die Frage gehen, wann die von der Stadtverwaltung angekündigten Maßnahmen zur Lärmminderung umgesetzt werden.

Erste Maßnahmen wurden umgesetzt - aber nicht alle

Die Stadt bestätigt auf OZ-Anfrage, dass die baulichen Veränderungen in der Wasserstraße noch nicht begonnen haben. Dazu zählt etwa der Einbau von Fahrradständern auf der Fahrbahn, um den Verkehr etwas auszubremsen. „Diese Investition setzt die Genehmigung des Haushaltes voraus, welche noch aussteht. Konkrete Angaben zur zeitlichen Umsetzung der noch ausstehenden Maßnahmen können daher nicht gegeben werden“, sagt Kreissprecher Peter Koslik. Die wahrscheinlich effektivste Maßnahme, das Nachtfahrverbot für schwere Lastwagen, befinde sich derzeit in der Vorbereitung. Kleinere Schritte seien hingegen bereits erledigt worden. Der Lkw- und Busverkehr wird von der Hafeninsel kommend über die Seestraße in Richtung Knieperwall geleitet. Die Beschilderung in Knieperwall und Knieperdamm ist so angepasst worden, dass dort nicht mehr auf Ziele in der Altstadt hingewiesen wird. Außerdem ist im Fährwall ein großes Tempo-30-Zeichen auf der Fahrbahn markiert worden.

Bei Grünen-Politikern als auch einigen Anwohner herrscht jedoch große Skepsis, ob diese Maßnahmen überhaupt ausreichen. „Ich habe Zweifel daran, ob diese Einzelmaßnahmen den Effekt haben, den wir uns wünschen. Ich meine, dass das nicht genug ist“, sagte Jürgen Suhr.

Alexander Müller