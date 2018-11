Stralsund

Der Aufbau zum Stralsunder Weihnachtsmarkt schreitet täglich voran. Erstmals öffnen werden die Buden, Stände und Fahrgeschäfte auf dem Alten und Neuen Markt sowie im Rathauskeller am 28. November um 11 Uhr. Den offiziellen Startschuss gibt Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) allerdings erst am 30. November um 17 Uhr an der Eisbahn auf dem Alten Markt. Bereits zum dritten Mal lobt der Stadtmarketingverein Stralsund als Veranstalter des Weihnachtsmarktes zur Eröffnung eine kleine Wette aus.Sie lautet: Stralsund schafft es nicht, 20 Engelchen zur Eröffnung an der Eisbahn zu versammeln. Sollte der Stadtmarketingverein wie in den letzten Jahren verlieren, erhalten Kinder, Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre an einem Mittwoch für eine Stunde freie Fahrt auf den Karussells.

Im Anschluss an die Eröffnung verkaufen die Mitglieder des Vereins Stollen für einen guten Zweck. Eigens dafür hat die Stralsunder Bäckerei Krämer einen drei Meter langen Stollen gebacken. Verbraucht wurden unter anderem 13 Kilogramm Mehl, 13 Kilogramm Rosinen und zwei Flaschen Rum.

Mehr zum Thema:

Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in MV

Jens-Peter Woldt