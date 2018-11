Stralsund

Komfortabler nach Hamburg reisen: Das ist der Plan der Deutschen Bahn. Deshalb werden mit Beginn des Winterfahrplans am 9. Dezember vier bisherige Intercity-Fahrten pro Tag und Richtung auf ICE umgestellt. Bordbistro, kostenloses WLAN und bequeme Sitzplätze mit Steckdosen werden dadurch ermöglicht. An Fahrradfahrer hat bei dieser Umstellung aber niemand gedacht. „Anders als IC haben ICE keine Stellplätze für Räder“, kritisiert Grünen-Fraktionschef in der Stralsunder Bürgerschaft Jürgen Suhr und sieht das Chaos in der Tourismussaison vorprogrammiert.

„Zunächst wird es in den ICE-Zügen der Baureihe 411 keine Möglichkeit geben, Fahrräder mitzunehmen“, bestätigt eine Sprecherin der Bahn. Es würden aber alle Fahrzeuge dieser Reihe bis Mitte 2019 neu mit drei Stellplätzen ausgerüstet sein. Vergleichbar wenig im Gegensatz zu IC, die bisher bis zu 16 Fahrräder pro Zug mitnehmen konnten. „Grundsätzlich begrüße ich die Umstellung, da Hamburg dadurch schneller erreicht werden kann“, sagt Suhr. Auch die Modernisierung der bis zu 40 Jahre alten Züge sehe er positiv.

Am Bahnsteig zurückgelassen

Doch sei es bereits in der vergangenen Saison zu chaotischen Zuständen auf den Bahnhof in Stralsund gekommen. Das Platzangebot habe nicht ausgereicht, die Züge seien überfüllt gewesen, Reisende mitsamt ihrer Räder am Bahnhof zurückgelassen worden – mit der Hoffnung, zwei Stunden später in der darauffolgenden Verbindung mitgenommen zu werden. „Im Winter mag das reduzierte Angebot vielleicht ausreichen, ab Ostern aber wird es wieder zu Engpässen kommen“, befürchtet Suhr. Der Winterfahrplan gelte immerhin bis Juni nächsten Jahres. Und auch dann werde sich vermutlich nichts ändern.

„Wir brauchen eine Ersatzlösung“, sagt der Fraktionsvorsitzende. Eine wäre es, den Regionalverkehr zu verdichten und bisherige Verbindungen zu entlasten. Dafür müsste das Land zusätzliche Züge bestellen und diese auch finanzieren. Eine Investition, die aber laut Suhr auch anderen Reisenden zu Gute kommen würden. „Menschen, die mit großen Gepäckstücken oder Kinderwagen unterwegs sind, klagen ja über ähnliche Probleme.“

Walter Günther, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Stralsund-Rügen, ist mit der Umstellung genauso wenig zufrieden: „Auch wenn die ICE drei Stellplätze erhalten, reichen diese ja nicht mal für eine Familie mit zwei Kindern“, sagt er. Wie sollen dann Gruppen aus Radtouristen mit der Bahn reisen?

Regionalverkehr als Option

Die Deutsche Bahn verweist auf die weiterhin verkehrenden drei IC-Züge pro Tag und Richtung: zwei nach Köln, einer nach Hamburg sowie weitere am Wochenende. Außerdem gebe es ja auch noch den Regionalverkehr. „Der macht aber nur für kürzere Strecken Sinn“, erklärt Günther. Denn sobald man umsteigen müsse, werde es umständlich – vor allem wenn Reisende neben dem Rad auch noch einen Hänger mit dabei haben. „Ich selbst habe schon gar keine Lust mehr, die Bahn mit dem Rad zu nutzen.“ Das bedeute nahezu immer Stress.

Marcel Drews, Landesvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn, hat noch eine andere Idee für die wegfallenden Stellplätze: „Statt die IC durch ICE auszutauschen, müsste die Bahn langfristig auf eine Modernisierung der IC setzen.“ Denn dass die alten Züge ausgedient hätten, findet auch er. Einige Abteile seien sichtbar in die Jahre gekommen. „Daher ist die Umstellung generell in Ordnung.“ Nur sollten Radfahrer bei solchen Planungen künftig auch bedacht werden.

„Es darf nicht vergessen werden, dass Stralsund wie auch der Landkreis Vorpommern-Rügen wichtige Ziele für Urlauber sind“, erklärt Jürgen Suhr. Jährlich steige die Zahl derer an, die mit Fahrrad unterwegs sind. So wirbt auch die Tourismuszentrale der Stadt mit einem vielfältigen Radwegenetz und Tagesausflügen durch die „malerische Landschaft“ Rügens. „Ich möchte einfach verhindern, dass Urlauber sich durch eine umständliche Anreise abschrecken lassen“, sagt Suhr und hofft auf eine Lösung bis zur Hauptsaison.

Winterfahrplan 2018/19 Vom 9. Dezemberan gilt der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn (DB). In diesem erweitert die DB das Angebot und den Platz auf stark genutzten Routen und ermöglicht durch den Einsatz von moderneren Zügen mehr Komfort und Service für Reisende. Mit dem Fahrplanwechsel steigen auch die Preise für den Fernverkehr, durchschnittlich um 0,9 Prozent. Die wichtigste Änderung im neuen Fahrplan für Reisende in Richtung Westen: Auf der Strecke über Rostock und Schwerin nach Hamburg werden einige der bisherigen Intercity-Fahrten auf ICE umgestellt.

Pauline Rabe