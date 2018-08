Stralsund

„Los, trauen sie sich“, sagt Petra Krämer. Ein Kunde tritt an ihr Bäckermobil auf dem Neuen Markt heran. Er wünscht sich etwas Kuchen. Zögerlich geht die Hand der Verkäuferin in die Auslage und fischt ein Zuckerteilchen heraus. Zögerlich deshalb, weil sich rund um die süßen Köstlichkeiten viele hellgelb-schwarz-gestreifte Insekten versammelt haben: Die deutsche Wespe ist auf Beutezug. „Es ist deutlich extremer als in den letzten Jahren“, sagt die 55-Jährige. Und nicht nur vorbeilaufende Kunden und Händler pflichten ihr bei, auch das Hanseklinikum, Rettungsschwimmer und ein Wespenexperte bestätigen, was viele denken: Es gibt in diesem Jahr deutlich mehr der Tiere in Stralsund.

Helios-Klinik und DLRG behandeln viel mehr Stiche

„Wir spüren in diesem Jahr eine deutliche Zunahme von Patienten mit Wespenstichen im Vergleich zu den Vorjahren“, sagt Mathias Bonatz vom Helios-Hanseklinikum Stralsund. Die Auswirkungen von Stichen seien sehr unterschiedlich: „Sie reichen von Rötungen und Beulen an der Stichstelle über starke Schwellungen bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen. Einige, zum Glück wenige Patienten, wurden mit einem anaphylaktischen Schock über den Rettungsdienst eingeliefert“, sagt Bonatz. Marian Köhler ist ehrenamtlicher Rettungsschwimmer bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Im Moment ist er am Stralsunder Badestrand an der Sundpromenade eingesetzt. Seine Hauptaufgabe: „Wir behandeln andauernd Wespenstiche. Es ist dieses Jahr wirklich besonders schlimm.“ Er alleine habe schon mehr als ein Dutzend Menschen wegen eines Stiches behandeln müssen. „Wir dürfen aber lediglich kühlen, die Wunde mit einer Zwiebel, kalten Tüchern oder Insektenstiften behandeln. Im Ernstfall rufen wir den Notarzt.“

Nach einem Stich sollten Betroffene Ruhe bewahren und sich einige Minuten hinsetzen. Das bekannteste Hausmittel ist die Zwiebel. Sie wirkt desinfizierend. Als beste Waffe gegen Schmerzen und Schwellungen haben sich jedoch Kühlpacks oder kalte, feuchte Lappen bewährt. Wichtig ist auch, die Stichstelle nicht aufzukratzen. Bei allergischen Reaktionen ist schnelles Handeln gefragt. Zunächst sollte der Notarzt verständigt werden. Bei der Behandlung haben sich kortisonhaltige Präparate und Antihistaminika bewährt. Bei anaphylaktischen Schocks ist entscheidend, den Kreislauf zu stabilisieren.

Trockenheit, Hitze und ein guter „Ansatz“ für Wespen

Diethard Hoffmann ist Fachberater für Hornissen und Wespen. Er weiß, warum es derzeit zu einer Häufung der von vielen als „Plagegeister“ titulierten Tiere kommt: „Im August ist die Population eh am höchsten. Die Altkönigin stirbt, und die Drohnen haben die Jungkönigin begattet. Jetzt schwärmen sie aus – auf der Suche nach Kohlenhydraten“, erzählt Hoffmann.Laut des Experten, wäre der so genannte „Ansatz“ in diesem Jahr besonders gut gewesen. Das heißt, viele Königinnen sind gut über den Winter gekommen und konnten viele Nester bauen, begünstigt durch die andauernde Trockenheit.

Hoffmann ist seit zwölf Jahren beratend für Landkreise, Naturschutzorganisationen und Privatpersonen in MV tätig, kümmert sich zum Teil selbst darum, Nester von Orten umzusiedeln, an denen Menschen sich besonders bedroht fühlen. Das betrifft hauptsächlich Nistplätze an Privathäusern oder auch Amtsgebäuden. „In einer Polizeischule hatte die Verantwortliche über ihren dreiwöchigen Urlaub das Fenster aufgelassen. Als sie wiederkam, hatte sie ein Wespennest im Raum“, erzählt Hoffmann.

Abgesehen davon, dass sich viele Menschen von den Tieren bedroht fühlen, seien sie durchaus hilfreich: „Die Menge der Tiere macht zum Beispiel, dass im Moment deutlich weniger Mücken am Strand sind“, sagt er und lacht. Warum gerade derart viele der Tiere auf Kuchen, Säften und allerhand süßen Versuchungen schwirren? „Wespen versprühen Pheromone, die andere Tiere anlocken. Das ist, als wenn einer Gold

Besonnene Bekämpfung der Schädlinge

Wespen-Hochbetrieb herrscht in diesem Sommer auch bei den Schädlingsbekämpfern. „Sobald die Leute ein Wespennest an ihrem Haus entdecken, rufen sie ganz aufgeregt an – und das besonders häufig in diesem Jahr“, sagt Harri Skerka. Der Stralsunder ist seit 60 Jahren Kammerjäger – und bleibt ganz gelassen. „Die meisten Anrufer können ja gar nicht zwischen Wespen, Bienen oder Hornissen unterscheiden. Deshalb muss man sich das erst einmal ganz genau und in Ruhe angucken.“ Und dann entscheidet der 79-Jährige, wie er der Plage zu Leibe rückt.„Hornissen setze ich grundsätzlich um, denn das ist eine geschützte Art. Auch bei Wespen versuche ich immer, alle Insekten per Kasten oder Karton in einen Wald zu bringen“, erklärt Harri Skerka. „Gefahr in Verzug sehe ich, wenn Wespen in einer Kita für Aufregung sorgen. Dann greife ich zur Chemie.“ Der erfahrene Schädlingsbekämpfer ist sich sicher, dass die summende Garde beim nächsten Wetterumschwung langsam verschwindet.

Moritz Naumann & Ines Sommer