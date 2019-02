Stralsund

„Die Längste gewinnt“ – unter diesem Motto startet der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft gemeinsam mit Kindergartenkindern und Grundschülern des Landkreises in diesem Jahr einen Sonnenblumenwettbewerb. Ziel ist es, den Kleinsten zu zeigen, was nach der Verwertung aus den Abfällen wird, die zu Hause in die Biotonne gegeben werden, Neues entstehen kann.

Den Kompost und die Sonnenblumensamen stellt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft den jeweiligen Kindergartengruppen und Grundschulklassen, die sich an dem Wettbewerb beteiligen wollen, zur Verfügung und begleitet den Wettbewerb bis zur Ermittlung des Gewinners im Herbst 2019. Gewinner sind die Kindergartengruppe oder die Grundschulklasse mit der größten Sonnenblume.

Kindergartengruppen und Grundschulklassen können sich bis zum 28. Februar anmelden (Telefon: 03831/2 78 82 08, E-Mail: martin.knull@awi-vr.de).

Jens-Peter Woldt