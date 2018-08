Stralsund

Vier der 22 Babys sollen an dieser Stelle genannt werden. Das Licht der Welt erblickte am späten Vormittag des 3. August Juna Jahnsch-Krüger. Sie war 3770 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß. Zuhause ist das Mädchen in Nossendorf. Am Nachmittag des selben Tages folgte ihr Hanna Schlupp aus Prohn mit einem Gewicht von 3045 Gramm und 48 Zentimetern Körpergröße. Lauréa Hintze aus Groß Kedingshagen feiert ihren Geburtstag künftig immer am 4. August. Sie brachte bei einer Größe von 51 Zentimetern 3680 Gramm auf die Waage. Einziges Sonntagskind der Woche ist Luna Emilia Patzwaldt (3220 Gramm, 52 Zentimeter) aus Stralsund. Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, auch jenen, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

OZ