Stralsund

In dem künftigen Wohnensemble sollen vier Gebäude mit vier Etagen und einem Staffelgeschoss entstehen sowie sechs Dreigeschosser mit Staffelgeschoss. Insgesamt sollen 130 Wohnungen in dem Areal in Hafennähe in der Frankenvorstadt gebaut werden.

Erste Voraussetzungen dafür wurden bereits geschaffen. So sind zwei der neun Wohnblocks aus den 1950er-Jahren in diesem Jahr bereits abgerissen worden. Gleich an der Einfahrt zur Reiferbahn entstand so Baufreiheit.

Baustandard und die technische Ausstattung werden hohen Wohnkomfort garantieren. Dieser wird sich auch in der Miete niederschlagen, die bei zehn Euro kalt pro Quadratmeter liegen dürfte.

Hansestadt und SWG sind sich aber auch einig darin, dass in dem traditionellen Wohngebiet keine soziale Entmischung angestrebt werden soll. Laut SWG-Geschäftsführer Dieter Vetter werde gemeinsam daran gearbeitet, das bei der Umsetzung des Bauvorhabens auch Wohnungen entstehen, die den Einzug von Mietern mit kleinen und mittleren Einkommen ermöglichen.

Mattern Jörg