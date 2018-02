Wolf bei Stralsund? Leser-Video stammt aus Niedersachsen

Schmedshagen. Ein Wolf in der Nähe von Stralsund – das hat es noch nicht gegeben. Und so verbreitet sich die Nachricht, dass Einwohner von Schmedshagen, Preetz und Klausdorf am Samstagabend so ein Tier direkt vor ihrem Haus gesehen haben wollen, in den sozialen Medien rasant. Ronny Görtz von der Hundeschule Stralsund hatte ein Video gepostet, auf dem der graue Vierbeiner über die Felder streift. „Ich bin mir 1000-prozentig sicher, dass das ein Wolf ist“, sagt der Hundetrainer, der sich seit vielen Jahren auch mit Wolfsforschung beschäftigt.

Das Problem: Das gepostete Video stammt gar nicht aus MV. Es war bereits am 8. Februar 2018 auf Facebook veröffentlicht worden und stammt demnach aus dem Aller-Leine-Tal in Niedersachsen. Über Umwege gelangte es zu Ronny Görtz.

Auch wenn sich diese Meldung als falsch herausstellte: Unwahrscheinlich ist eine Wolfssichtung in der Region Stralsund nicht. Revierförster Martin Mehl sagt gegenüber der OZ: „Wir haben schon lange den Verdacht, dass sich auf dem Darß ein Wolf aufhält, der auch mal rüber aufs Festland kommt. Den Bodden zu durchschwimmen, das ist für ihn kein Problem. Wir hatten ja kürzlich in Mecklenburg auch einen Wolf, der Richtung Belgien wanderte und dabei über die Elbe musste.“

OZ