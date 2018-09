Stralsund

Da stutzten viele Einheimische und Touristen, waren für einen Moment ziemlich erschrocken, als mehrere Grünuniformierte des Hauptzollamtes Stralsund am Montag Bäckergeschäfte, Gaststätten, Cafés und andere Verkaufsstellen der Innenstadt betraten. Am Dienstag waren die Einsatzkräfte im Stralsunder Strelapark unterwegs.

Grund für den sehr öffentlichkeitswirksamen Einsatz waren bundesweit angelegte Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohnes, die für Montag und Dienstag geplant waren.

„Wir hatten über 100 Beamte des Bereiches Finanzkontrolle/Schwarzarbeit im Einsatz. Dabei konnte der jeweilige Einsatzleiter entscheiden, ob die Kollegen in Dienstkleidung kontrollieren. Viele haben sich dafür entschieden, damit auch nach außen sichtbar ist, dass hier Überprüfungen erfolgen“, sagt Matthias Klotsch. Der Pressesprecher des Hauptzollamtes erklärt auf OZ-Anfrage weiter, dass die Beamten Befragungen in den einzelnen Objekten durchgeführt haben. Das sei alles ganz ruhig und sachlich abgelaufen.

„Weil ja eine Bäckerfiliale nicht Arbeitsverträge und dergleichen zur Einsicht vorlegen können, werden unsere Kollegen in den nächsten Tagen alle Angaben und dazugehörige Papiere überprüfen. Deshalb werden wir erst am Montag Ergebnisse unserer Mindest-Kontrollen vorlegen können.“ Zollamtsrat Klotsch erwartet dann konkrete Fakten dazu, ob und wieviele Arbeitgeber in Stralsund nicht den vorgeschriebenen Lohn zahlen.

Sommer Ines