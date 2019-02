Stralsund

Nach zwei Einbrüchen in Stralsund hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. So drangen Unbekannte am Wochenende in ein Friseurgeschäft in der Lion-Feuchtwanger-Straße in Knieper West ein. Festgestellt wurde der gewaltsame Einstieg nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 10 Uhr. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten eine geringe Summe Bargeld.

Am Sonntag gegen 5 Uhr meldete ein Wachschutzunternehmen einen Einbruchs in der Werftstraße. Die Täter waren in die Büroräume einer Firma eingedrungen und durchwühlten Schubläden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

In beiden Fällen bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0395/5 82 22 24 an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg zu wenden.

Jens-Peter Woldt