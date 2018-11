Stralsund

„Herzlich willkommen auf der Welt“ hieß es vergangene Woche für zwölf Babys im Helios Hanseklinikum Stralsund. Einer der Neugeborenen war Ruben Ehlert. Der Neu-Stralsunder wurde am 5. November um 9.04 Uhr geboren – mit einer Größe von 52 Zentimetern bei einem Gewicht von 3280 Gramm. Am gleichen Tag Geburtstag wie Ruben hat künftig Kiara Dietze. Die Rambinerin kam um 23.39 Uhr zur Welt, wog 3300 Gramm und maß von Kopf bis Fuß 49 Zentimeter.

Am Tag des Mauerfalls – 9. November – erblickte Fiona Liedtke das Licht der Welt. Sie wohnt künftig in Ahrenshagen-Daskow. Ihr Geburtsgewicht: 3230 Gramm bei einer Körpergröße von 48 Zentimetern. Ein echtes Leichtgewicht war Lukas, der bei seiner Geburt 2375 Gramm wog. Der kleine Tribseeser maß 45 Zentimeter nach der Geburt. Seinen Geburtstag wird er sich leicht merken können: Es ist der 11.11. Wir wünschen allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben – natürlich auch jenen, die auf Wunsch der Eltern an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Thomas Pult