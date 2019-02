Löcknitz

Eine 82-Jährige aus der Gemeinde Boock (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Dienstagabend ihr gesamtes Erspartes von 40 000 Euro durch einen Betrug verloren. Laut Polizei wurde die Frau am Abend von einem Mann, der sich als Rechtsanwalt ausgab, telefonisch kontaktiert. Er erzählte ihr, dass ihre Enkelin einen Autounfall gehabt haben soll und nun dringend Geld für ein neues Auto bräuchte. Die Dame willigte ein und übergab die Summe an einen ihr unbekannten Mann, der nach der Übergabe in Richtung Löcknitz ging.

Die 82-Jährige beschreibt den Unbekannten als 1,65 bis 1,70 Meter groß und 40 bis 50 Jahre alt. Desweiteren soll er ein gepflegtes Äußeres, eine schlanke und sportliche Gestalt und hochdeutsch gesprochen haben. Der Täter war mit einer grauen Hose sowie einem grauen Sakko bekleidet und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen können sich an die Telefonnummer 0395 / 55822223 wenden. Die Beamten warnen vor Trickbetrügern, die sich als vermeintlicher Verwandter ausgeben und schnell eine größere Summe Geld benötigen. Betroffene sollten sich bei den Verwandten unter der ihnen bekannten Nummer nach dem Geschilderten informieren. Bei Misstrauen sollten sie auflegen und unter der 110 Anzeige erstatten.

lh