In Mecklenburg-Vorpommern sind bei der anhaltenden Trockenheit am Montag erneut Waldstücke in Flammen aufgegangen. In beiden Fällen nahe Vogelsang (Kreis Vorpommern-Greifswald) und Goldenstädt bei Schwerin ermittelt die Polizei wegen Verdachts der Brandstiftung, wie Polizeisprecher am Dienstagmorgen erklärten.