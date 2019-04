Strasburg

In Strasburg ( Uckermark) haben Feuerwehrleute bei Löscharbeiten eine Hanfplantage entdeckt. Die Einsatzkräfte sind am Freitagabend gegen 20 Uhr über ein Feuer im achten Stock eines alten Kornspeichers an der Fabrikstraße informiert worden.

„ Das Feuer konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden“, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend. Der entstandene Sachschaden belaufe sich dabei auf rund 1000 Euro.

Mehrere hundert Hanfpflanzen gefunden

Während der Löscharbeiten wurde auf der Etage eine Hanfplantage mit mehreren hundert Hanfpflanzen entdeckt. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam wurden Ermittlungen aufgenommen. „Diese dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an“, sagte der Sprecher. Ursache des Brandes war der technische Defekt an einer Lampe.

RND