Torgelow

Bei einem Unfall mit einem Notarztwagen in Torgelow ist ein 85-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitagvormittag in der Eggesiner Straße. Der Opelfahrer hatte das abbiegende Notarztfahrzeug trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn zu spät bemerkt. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Besatzung des Notarztwagens blieb unverletzt und versorgte den Mann bis zur Übernahme durch den Rettungswagen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 12 000 Euro. Die Kreuzung musste für 40 Minuten voll gesperrt werden.

OZ