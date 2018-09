Torgelow

Das sagte Wahlleiter Peter Krause am Mittwoch. Die 55-jährige Amtsleiterin (unterstützt von SPD und Linken) und der 43 Jahre alte Elektroinstallateur waren die einzigen Bewerber, sind beides Torgelower und treten als Einzelbewerber an.

Torgelow liegt im Süden Vorpommerns und ist vor allem durch die lange Gießereitradition und die größte Heeresdichte im Nordosten bekannt. Es gibt drei Kasernen der Bundeswehr. Die Wahl am 11. November ist nötig, weil der langjährige Amtsinhaber Ralf Gottschalk (parteilos) aus Gesundheitsgründen pensioniert wurde. Gottschalk war seit 1990 Bürgermeister und arbeitete vorher in der Gießerei. In Torgelow gibt es rund 7700 Wahlberechtigte.

Weitere Bürgermeisterwahlen stehen noch in den kleineren Städten Grabow bei Ludwigslust und in Loitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) an. Dort wurden die bisherigen Amtsinhaber von SPD und CDU zu Landräten gewählt, so dass Nachfolger bestimmt werden müssen.

dpa/kha