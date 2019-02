Wolgast

Das Wohngebiet am Tannenkamp in Wolgast war in dieser Woche Schauplatz einer großangelegten Holzungsaktion. Auf sieben am Lindenweg befindlichen Privatgrundstücken wurden insgesamt 115 Linden abgenommen. Die Bäume befanden sich vis-à-vis des asphaltierten Spazierweges, der den Dreilindengrund mit dem Tannenkampweg verbindet.

„Die Linden waren etwa 80 Jahre alt; viele standen auf engstem Raum und mehrere waren auch nicht mehr standsicher“, berichtet Benjamin Jekat, Inhaber der Firma Konzept Grün aus Ziemitz, welche die Fällung vornahm. Auftraggeber sind laut Jekat sieben Eigentümer von den Lindenweg säumenden Privatgrundstücken, die sich in diesem Falle zusammengetan hätten.

Als einen wichtigen Grund für die Holzung führt ein Anlieger die Verkehrssicherungspflicht gegenüber den Nutzern des nahen Spazierweges (links im Bild) ins Feld. Quelle: Tom Schröter

Einer der betreffenden Anlieger, der allerdings anonym bleiben wollte, sagte, dass die Holzung insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht beantragt und auch behördlicherseits genehmigt worden sei. Der erwähnte Spazierweg werde von Fußgängern und Radfahrer rege genutzt. Totholz in den Linden sowie Schäden an mehreren Bäumen hätten für die Passanten eine stetige Gefahr dargestellt, wobei im Schadensfall die Eigentümer der Grundstücke zur Verantwortung hätten gezogen werden können. Im Gegenzug zur Abholzung der Baumreihe, so der Anlieger, seien Ersatzpflanzungen zu leisten – entweder auf den privaten Grundstücken oder auf anderen geeigneten Flächen.

Für das Heranführen der Technik und den Abtransport des Holzes wurde aus Richtung Dreilindengrund teilweise der schmale Asphaltweg genutzt, der dabei stark verschmutzte und möglicherweise an den Rändern auch Schaden genommen hat, was zu prüfen wäre. Benjamin Jekat erklärte gegenüber OZ, dass der Weg abschließend durch Abbürsten von Verunreinigungen befreit werde.

Tom Schröter