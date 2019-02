Ahlbeck

Sonnenschein, kaum Wind und jede Menge gut gelaunter Gäste waren am Sonnabendnachmittag die Zutaten für die Jubiläumsausgabe des Usedomer Winterbadespektakels am Ahlbecker Strand. Tausende Zuschauer verfolgten die kalte Zeremonie an der historischen Seebrücke. Dieses Jahr bereits zum 25. Mal.

Besonders viele Polen waren auch in diesem Jahr wieder am Start. Quelle: Hannes Ewert

240 Männer und Frauen, die aus vielen Teilen Deutschlands nach Usedom kamen, gingen bei 14 Grad Luft- und 3 Grad Celisus Wassertemperatur in die Ostsee. Der jüngste Teilnehmer war fünf Jahre als und kam aus der Gemeinde Dargen auf Usedom, die älteste Teilnehmerin war 78 Jahre alt. Die weiteste Anreise hatte ein Gast aus Friedrichshafen.

Umrahmt wurde das Winterbaden in diesem Jahr vom 45. Geburtstag des Karnevalvereins aus Ahlbeck. Sie zogen mit zahlreichen anderen Karnevalsvereinen durch den Ort und präsentierten auf der Bühne am Strand ein unterhaltsames Programm.

Jede Menge Spaß hatten die Eisbader in Ahlbeck. Quelle: Hannes Ewert

Die Geschichte des Eisbadens geht in das Jahr 1994 zurück. Damals wollten ortsansässige Hoteliers die Nebensaison beleben und erschufen das Eisbaden. Zu jener Zeit folgten dem Aufruf nur wenige Mutige, aber mit der Zeit wuchs dies zu einer festen Größe im Terminkalender der Kaiserbäder.

Hannes Ewert