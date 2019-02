Heringsdorf

Am frühen Dienstagmorgen gegen 5.10 Uhr fiel einer Streife der Bundespolizeiinspektion Pasewalk in Heringsdorf ein Radfahrer auf, denn auf seinem Gepäckträger befanden sich lose Kabelreste. Zur Herkunft der Kabel konnte der Mann keine glaubhaften Angaben machen. Bei der Überprüfung seines Fahrrades stellten die Polizisten fest, dass dieses bereits 2015 in Münster gestohlen wurde. Es bestand der Verdacht des Diebstahls. Da gegen den 63-Jährigen auch noch ein aktueller Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stralsund bestand, wurde der Mann vor Ort verhaftet. Der polnische Staatsangehörige sollte wegen eines begangenen Diebstahls eine Geldsumme in Höhe von 390 Euro bezahlen. Da er diese Summe nicht aufbringen konnte, wurde er am Vormittag in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 39 Tagen verbüßen muss.

Hannes Ewert