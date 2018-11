Wolgast

Das Gebäude des früheren Amtsgerichts in Wolgast wird wieder genutzt. Wie vom Geschäftsführer Carsten Jahnke im Frühjahr angekündigt, hat der Kreisverband Ostvorpommern der Arbeiterwohlfahrt (AWO) das markante, 1896 erbaute Objekt vom landeseigenen Betrieb für Bau und Liegenschaften erworben. Ende Oktober zog die AWO-Geschäftsstelle vom angestammten Domizil in der Baustraße 19 in das ehemalige Gerichtsgebäude an der Breiten Straße um, das seit der Verlegung der Justizbehörde nach Greifswald per 31. August 2015 leer gestanden hatte.

Hervorragende Bedingungen

„Das Haus bietet uns hervorragende Bedingungen. Hier stehen uns, neben den zumeist geräumigen Büros, auch mehrere Konferenzräume zur Verfügung“, berichtet Geschäftsführer Jahnke. Neben den drei Mitarbeitern der Geschäftsleitung haben hier auch fünf Fachkräfte des Bereichs sozialpädagogische Familienhilfe und die Begegnungsstätte ihren neuen Standort. Das Haus, das erst vor wenigen Jahren in Regie des Landes komplett saniert worden war, biete Möglichkeiten, weitere Büros zum Beispiel für verschiedene Beratungsstellen und an Ehrenamtler zu vermieten. Laut Jahnke sei die AWO mit mehreren Interessenten im Gespräch; momentan sei jedoch „noch nichts spruchreif“. Perspektivisch sei sogar ein Ausbau des Dachgeschosses möglich, das sich für exklusives Wohnen eigne.

Ursprünglich hatte die AWO beabsichtigt, im ersten Obergeschoss des schmucken Klinkerbaus zwei Hortgruppen mit insgesamt 44 Mädchen und Jungen unterzubringen. „Der dafür erforderliche Nutzungsänderungsantrag wäre jedoch einem kompletten Bauantrag gleichgekommen und Aufwand und Nutzen hätten in keinem gesunden Verhältnis mehr zueinander gestanden“, so Jahnke. Zudem wäre es baulich nahezu unmöglich gewesen, die geforderte separate Unterbringung des Hortes in dem denkmalgeschützten Gebäude zu gewährleisten. Daher sei die AWO von diesem Vorhaben abgerückt. Dank eines optimierten Raumkonzepts habe trotzdem die Hortbetreuung in der Grundschule Wolgast an der Baustraße mit Beginn des neuen Schuljahres beendet werden können, so dass nunmehr alle AWO-Hortkinder im Schulgebäude am Paschenberg umsorgt werden. Dort bestehen jetzt 165 Hortplätze.

Weiteres Projekt: Armenhaus

Die AWO plant seit geraumer Zeit auch die Umnutzung eines weiteren bedeutungsvollen Gebäudes in Wolgast. Das einstige Armenhaus in der Kronwiekstraße soll zu einer Anlage mit der Bezeichnung „Seniorengerechtes Wohnen und Tagespflege an der Peene-Werft“ umgestaltet werden. Hier sollen laut Jahnke im Erdgeschoss und in der Etage darüber insgesamt 15 komfortable, altersgerechte Wohnungen entstehen. „Alle Wohnungen sind mindestens 55 Quadratmeter groß und die Vermietung ist nicht an die Bedingung geknüpft, dass der oder die Nutzer pflegebedürftig sind“, so der AWO-Geschäftsführer. Im Dachgeschoss solle eine Tagespflege-Einrichtung mit 15 Plätzen einziehen, die Bewohnern des Hauses und anderen Einwohnern der Stadt als Anlaufpunkt dient. Der Haupteingang wird sich auf der zur ehemaligen Oberschule I gerichteten Hofseite befinden. Hier ist auch eine Außenterrasse samt einer kleinen Cafeteria geplant.

Bis über das Planungsstadium ist das ehrgeizige Vorhaben, dessen Investitionsumfang auf 2,8 Millionen Euro geschätzt wird, allerdings noch nicht hinausgekommen. Der Bauantrag, so berichtet Jahnke, sei längst gestellt, aber nach wie vor fehle eine Stellungnahme der Denkmalschutzbehörde. Mit fatalen Folgen, denn: „Jedes Jahr, um das sich das Vorhaben verschiebt, bedeutet für uns eine Baukostensteigerung um rund zehn Prozent.“ Die AWO hoffe auf einen nennenswerten Zuschuss aus der Städtebauförderung. Schließlich liege das Armenhaus, das der AWO bereits seit längerer Zeit gehört, im neuen Wolgaster Sanierungsgebiet Kron- und Fischerwiek.

Tom Schröter