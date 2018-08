Wolgast

Großalarm für die Feuerwehren in und rund um Wolgast: Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr ging in der Leitstelle der Notruf ein, dass ein Acker in der Nähe der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast am Ortsausgang der Stadt brennt. Sogar Wehren von der Insel Usedom machten sich auf den Weg, um das Feuer zu löschen. Insgesamt waren 89 Einsatzkräfte von zwölf Feuerwehren der Region vor Ort. Sie kamen aus Wolgast, Hohendorf, Zemitz, Lühmannsdorf, Züssow, Karlsburg, Trassenheide, Karlshagen und Bannemin, aus Wusterhusen und Kröslin sowie von der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Gützkow. Auch der Rettungsdienst und der Notarzt waren eingebunden, da sich vier Feuerwehrleute beim Löschen verletzten.

Die Polizei spricht von einer Fläche von rund 4 Hektar, auf der es brannte. Der Eigentümer der Fläche, ein junger Landwirt aus der Nähe von Wolgast, spricht jedoch ebenso wie die Feuerwehr von acht Hektar, auf denen das Feuer wütete. Es breitete sich wegen des sich ständig drehenden Windes rasant aus. Für die direkt ans Feld angrenzende Wohnbebauung, die Betriebe und auch den nahen Wald am Ziesaberg sowie die Kleingartensparten bestand akute Gefahr.

Der landwirtschaftliche Schaden ist nach ersten Erkenntnissen gering, da es sich um ein abgeerntetes Feld handelt. Die Feuerwehr büßte durch das Feuer mehrere Schläuche und Patschen ein.

Hannes Ewert