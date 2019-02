Ahlbeck

Wenn Jürgen Kraft aus Ahlbeck über historische Bademode redet, ist er kaum zu bremsen. Seit mehr als 25 Jahren sammelt der Usedomer Bademode aus den vergangenen Jahrzehnten – vom Bikinis, Badeanzüge oder auch Zeitschriften mit Bademode. Sein Kellerverschlag ist bis zur Decke voll. Doch leider nur in Plastikkisten. Zu gern würde der Hobbysammler seine Raritäten der Öffentlichkeit dauerhaft präsentieren. Doch bislang fand sich in den Kaiserbädern kein geeigneter Ort, dies zu tun. Seit vielen Jahren kämpft er dafür, diese Mode dauerhaft zu zeigen. Umso stolzer ist Jürgen Kraft, wenn sich eine Möglichkeit auftut, die Mode ans Tageslicht zu bringen. Beim der Jubiläumsausgabe des Usedomer Winterbadespektakels an der Ahlbecker Seebrücke hat er die Chance, die Nachbildung eines Badeanzug aus den 1920-er Jahren dem Publikum zu präsentieren. Seit 25 Jahren findet dort das Winterbadespektakel statt. In diesem Jahr jährt sich die Veranstaltung zum 25. Mal.

„Das ist eine Präsentation deutscher Handwerkskunst. Dieser Badeanzug ist eine Nachbearbeitung von Thomas Riedel aus einer Strickerei in Apolda. Die Stadt war zu DDR-Zeiten bekannt für die Strickerei. Thomas Riesel ist ein guter Freund von mir und ihn habe ich gefragt, ob er mir diesen Badeanzug nach dem Vorbild eines historischen Anzuges nachmachen würde. Das ist ein klassischer Wollbadeanzug aus den 1920-er Jahren“, erklärt Kraft.

Jürgen Kraft aus Heringsdorf präsentiert historische Bademode. Quelle: Hannes Ewert

Einen originalen Badeanzug dieser Art hat Jürgen Kraft in seinem Bestand. „Vier Wochen lang hat er sich einen Kopf gemacht. Wichtig war, dass die richtigen Strickmuster bestellt werden. Herausgekommen ist dieser geniale Badeanzug“, sagt er. Und dies zeigt, so Jürgen Kraft, dass viel Handwerk in so einem Anzug steckt.“

Originale Badeanzüge dieser Art können seine jungen Models nicht mehr zeigen, weil die Anzüge durch das Tragen darunter leiden.

In das nur wenige Grad Celsius kalte Ostseewasser wird Lisa Eckart aus Heringsdorf mit dem Badeanzug am Sonnabend mit Sicherheit nicht gehen. „Er wird nur auf dem Laufsteg präsentiert“, verspricht Jürgen Kraft. Und die Voraussetzungen für den Tag sind gut. „Das Wetter soll bestens werden. Sonne pur und nicht zu kalt“, sagt er. Bis zu elf Grad Celsius werden am Sonnabend erwartet. Nicht gerade klassisches Eisbadewetter, aber die Veranstalter rechnen trotzdem mit rund 200 Teilnehmern. Im Vorfeld des Eisbadens gibt es mit dem Ahlbecker Karnevalisten einen Umzug durch den Ort.

