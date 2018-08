Wolgast

Ein alter Krabbenkutter ist in einem Stichkanal des Wolgaster Südhafens am Donnerstagmorgen gesunken. Zeugen hatten gesehen, wie der Kutter immer weiter im Wasser verschwand und die Wasserschutzpolizei alarmiert. Nach Aussage der Beamten ist der 15 Meter lange Kutter sehr alt und bereits mehrere Jahre nicht mehr in Betrieb. Er soll sich in Privatbesitz eines Wolgasters befinden, der vor vielen Jahren daraus einen Fischimbiss machen wollte. Der Kutter ist binnen kurzer Zeit komplett voll Wasser gelaufen und liegt jetzt im Stichkanal auf Grund. Da an dieser Stelle keine allzu große Tiefe herrscht, schauen die Aufbauten teilweise noch aus dem Wasser heraus. Durch das Sinken sind Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast, Hohendorf und Rankwitz waren vor Ort, sie legten sofort Ölsperren. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute konnte verhindert werden, dass sich die Betriebsstoffe im Südhafen ausbreiten.

Zur Galerie Im Wolgaster Südhafen ist am Donnerstagmorgen ein Schiff, das schon lange nicht mehr in Benutzung war, gesunken. Der Kutter lag in einem Stichkanal. Beim Sinken sind Betriebsstoffe ausgelaufen, drei Feuerwehren der Region legten Ölsperren.

Meerkatz Cornelia