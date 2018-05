Amerikaner auf Spurensuche in Koserow

Usedom Koserow/Peenemünde - Amerikaner auf Spurensuche in Koserow Gast aus Übersee findet in Förster-Schrödter-Straße das Haus, in dem er 1942 bis 1944 wohnte

Die beiden Brüder aus den Staaten und aus Norwegen haben das Haus in der Förster-Schrödter-Straße entdeckt, in dem R. (l.) als kleiner Bube von 1942 bis 1944 weitgehend unbeschwerte Kindheitstage verlebt. Sein Vater war in der Versuchsanstalt Peenemünde beschäftigt. Quelle: Foto: Steffen Adler