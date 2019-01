Trassenheide

Wenn alles gut läuft, beginnt Ende April der Anbau des Feuerwehrgebäudes in Trassenheide. Wie Bürgermeister Horst Freese am Dienstagabend in der Gemeindevertretersitzung verkündete, soll das Gebäude im August fertig sein. Laut Amt Usedom Nord sind 140 000 Euro dafür veranschlagt. Im Herbst, wahrscheinlich im September oder Oktober begrüßt die Gemeinde auch ein neues Tanklöschfahrzeug. „Wir hoffen, dass die Halle pünktlich fertig wird und das Fahrzeug nicht unter freiem Himmel stehen muss. Das darf nicht passieren“, so Freese.

Vor Kurzem hatte auch die Feuerwehr ihre Jahreshauptversammlung. Wie Mirko Bleyl berichtet, begrüßte die Feuerwehr in ihren Reihen drei neue Mitglieder. „Da viele aktive Mitglieder außerhalb arbeiten, hapert es manchmal an der Tageseinsatzbereitschaft. Die war schonmal besser“, sagt er.

Hannes Ewert