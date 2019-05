Anklam

In Anklam ist eine 84-Jährige am Dienstag beinah Opfer eines Enkeltricks geworden. Sie befand sich bereits bei der Sparkasse, um eine größere Summe Geld abzuheben – diese sollte für ihren angeblichen Enkel sein. Sparkassen-Mitarbeiter hatten allerdings gleich die Vermutung, dass es sich dabei um einen Trickbetrug handeln könnte. Wie sich kurze Zeit später mit Hilfe der Familie der Frau herausgestellt hat, lagen die Mitarbeiter mit ihrer Vermutung richtig.

Im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Neubrandenburg ist es am Dienstag zu zahlreichen Anrufen bei älteren Leuten gekommen. Sie alle berichteten der Polizei, dass sie von vermeintlichen Verwandten um Geld gebeten wurden. Bisher ist es glücklicherweise zu keinem bekannten Betrug gekommen.

Aufgrund der Häufung von versuchten Enkeltricks warnen wir erneut vor solchen Trickbetrügern, die leider seit Jahresbeginn im Präsidiumsbereich schon mehrfach erfolgreich waren. Die Polizei rät: „Seien Sie wachsam bei Anrufen vermeintlicher Verwandter oder Anrufen von Personen, die angeblich im Auftrag von Verwandten anrufen und angeblich schnell eine größere Summe Geld benötigen und diese dann durch Fremde abholen lassen wollen. Bitte vergewissern Sie sich in solchen Fällen immer durch einen eigenen Rückruf bei dem jeweiligen Verwandten unter der Ihnen bekannten Nummer, ob derjenige Sie tatsächlich kontaktiert hat oder tatsächlich ihre Hilfe benötigt. Bei Misstrauen: auflegen, Polizei informieren unter der 110 und Anzeige erstatten“, erklärt Polizeisprecherin Claudia Tupeit.

Und weiter: „Übergeben Sie nie Geld an ihnen fremde Personen. Auch nicht an vermeintliche Polizisten, die durch Trickbetrüge suggerieren, Ihr Geld vor Diebes- bzw. Einbrecherbanden in Sicherheit bringen zu wollen“, sagt sie.

OZ