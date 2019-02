Usedom Für den guten Zweck - Geldsegen für Zinnowitzer Kindergarten Zinnowitzer Sertürner-Apotheke übergab am Freitag eine Spende an das CJD. Das Geld stammt aus dem Verkauf der Kalender im vergangenen Jahr.

Die Sertürner-Apotheke übergab am Freitag Geld an das CJD in Zinnowitz. Die Einrichtung möchte sich davon einen Vierjahreszeitenteppich kaufen. Quelle: Hannes Ewert