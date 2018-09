Usedom

Wolfgang Bordel hat Bürgermeister Jochen Storrer am Freitag in einem Brief mitgeteilt, dass die Vorpommersche Landesbühne das Angebot, die Hafenfestspiele Usedom mit einer ständigen Sommertheater- Bespielung weiterzuführen, zurückzieht. Der Intendant begründet diese Entscheidung mit den „noch immer anhaltenden Diskussionen um den Theaterstandort.“

Diese Entscheidung sei ihm durchaus schwer gefallen, heißt es in dem Schreiben. „Zurzeit scheint dies jedoch die einzig mögliche Option zu sein. Wir möchten nicht, dass diese Idee zu einem ewigen Streit in der Stadtvertretung führt und damit zu einer Spaltung im Bürgerinteresse wird.“ Gesprächen über eine mögliche anders geartete Zusammenarbeit in der Zukunft sei man selbstverständlich aufgeschlossen, so Wolfgang Bordel.

Ingrid Nadler