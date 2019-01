Heringsdorf

Böse Überraschung für einen 21 Jahre alten Mann von der Insel Usedom: Am Mittwochnachmittag entdeckte er auf einem Parkplatz in der Heringsdorfer Delbrückstraße, dass sein Audi A4 an allen Seiten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Er rief die Polizei und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden an dem nur fünf Jahre alten Fahrzeug wird laut Polizei auf 3000 beziffert.

Hannes Ewert