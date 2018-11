Korswandt

Schon wieder wurden in der Region Usedom/Wolgast Autos von unbekannten Tätern angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in Korswandt drei Fahrzeuge beschädigt. In allen Fällen wurden die Scheiben eingeschlagen, um dann ins Innere des Fahrzeuges zu gelangen. In einem Auto erbeuteten die Täter nichts, in den anderen beiden Autos hatten sie es auf Jacken, Gleitsichtbrillen oder auch die Geldbörse abgesehen. Der Schaden wird von der Polizei mit mehr als 2000 Euro angegeben.

Erst vor Kurzem mussten die Polizisten zu Einsätzen nach Wolgast und Zirchow. Auch dort haben Unbekannte die Autoscheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet. Wie die Polizei erklärt, haben es die Täter nicht auf eingebaute Gegenstände –wie zum Beispiel ein Radio –abgesehen, sondern auf lose Gegenstände, die im Auto herumliegen. Besonders auffällig ist, dass es viele eingeschlagene Autoscheiben im Inselsüden gibt.

Hannes Ewert