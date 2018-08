Heringsdorf

In zwei Wochen ist es soweit: Vom 7. bis 9. September sattelt Schauspieler Till Demtrøder wieder die Pferde und geht mit Prominenten aus dem TV- und Showgeschäft auf eine unblutige Schleppjagd durch das Usedomer Achterland.

Nun steht auch fest, welche Prominenten in diesem Jahr ihr Kommen zugesagt haben. Zu den Stammgästen der illustren Runde gehören unter anderem Susan Sideropoulos, Jan Sosniok, Lisa Marie Koroll, Alexa Maria Surholt und Karsten Speck. In diesem Jahr wird auch Jessica Paszka, die Teilnehmerin der TV-Sendung „Die Bachelorette“, dabei sein. 20 Männer buhlten vor einem Jahr in dem TV-Format um die Gunst der heute 28-Jährigen. Im selben Jahr entkleidete sie sich auch für das Magazin „Playboy“.

Hannes Ewert