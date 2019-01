Wolgast

Der Unternehmerverband Vorpommern kritisiert die neue Bäderregelung. Es könne nicht sein, dass Städte wie Wolgast oder Usedom und Touristenhochburgen wie Freest und Kröslin nicht mehr davon profitieren können und ausgeschlossen wurden, aber andererseits Gewerbegebiete wie das Pommerndreieck an der A 20 Nutznießer sei, sagte Geschäftsführer Jens Feißel während des jüngsten Unternehmerstammtisches in Wolgast. Da müsse schon gefragt werden, wer bei den Verhandlungen mit dem Ministerium mit am Tisch saß. Zugleich verwies er auf das Nachbarland Schleswig-Holstein, wo eine moderate Lösung gefunden wurde. „Ein ähnliches Verhandlungsgeschick hat unsere Landesregierung vermissen lassen“, so Feißel. Aus diesem Grund will der Unternehmerverband eine neue Initiative starten und dazu das Gespräch mit der Nordkirche und den Gewerkschaften suchen.

Für die Stadt Wolgast zeichnet sich indes möglicherweise die Chance ab, die Bäderregelung wieder nutzen zu können: Wie Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) den Unternehmern mitteilte (gleiches tat er auch vor den Stadtvertretern am Montag), sei in Schwerin ein vor drei Jahren durch die Stadt Wolgast eingereichter Antrag zur Anerkennung als Kurort wiedergefunden worden. „Wenn eine Kommune die Anerkennung als Kurort besitzt, greift für sie automatisch die Bäderregelung“, sagte Weigler. Um als Kurort anerkannt zu werden, müssen bestimmte Einrichtungen wie Stadtinfo und Bücherei vorgehalten werden.

Das Wirtschaftsministerium hat nun angekündigt, mit einer Kommission am 10. April nach Wolgast zu kommen. Dort soll geprüft werden, ob die Kriterien zur Anerkennung als Kurort erfüllt sind. Die Kommission wird sich unter anderem in der Stadtinfo, der Bücherei und in den Museen umschauen. Wird der titel zuerkannt, können die in der Bäderregelung festgelegten Anbieter sonntags wieder ihre Geschäfte öffnen.

Cornelia Meerkatz