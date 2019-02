Wolgast

In Wolgast gab und gibt es viele alte Wege und Flurbezeichnungen, die im Laufe der Jahre der Vergessenheit anheim fielen und fallen. Um 1900 zum Beispiel kannte man noch den Paschenborn, wohin 1905 die Reiferbahn verlegt wurde, die sich zuvor in der Bahnhofstraße befand. Auch der Jungfernsteig oder -stieg, der entlang des Peene­stroms von der Straße Am Fischmarkt in Richtung Dreilindengrund verläuft, ist vielen Peenestädtern kaum noch ein Begriff, obwohl dieser sogar von einer Sage umwoben ist. In der Grämitz nordwestlich des Tannenkamps standen früher die Wagenburgen dort campierender Sinti und Roma. Auch der Stadt-Pars, die Rietow’sche Wiese, die Stadtkoppel, Siebeneichen und vieles andere mehr waren markante Flurnamen. Eine „ Bauastraße“ hingegen gibt es in Wolgast erst seit wenigen Jahrzehnten, und das auch nur an einem Straßenschild am Giebel des Hauses in der Baustraße Nr. 35 bis 45. Relativ unbeachtet wird diese orthografische Entgleisung unterdessen kaum in die Geschichte eingehen.

Tom Schröter