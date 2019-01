Wolgast

Schwere Technik ist auf dem Alten Friedhof in Wolgast im Einsatz. Am Montag wurde damit begonnen, in unmittelbarer Nähe der St. Gertrud-Kapelle sechs große Bäume zu fällen. Laut Mitteilung aus dem Rathaus erfolgt die Fällung auf Anraten des Fördervereins St. Gertrud, dessen Mitglieder sich für den Erhalt und die Wiedernutzbarmachung des Objektes einsetzen. Das Wurzelwerk, Laub und potenzieller Windbruch der Bäume stellten eine Gefahr für den zwölfeckigen mittelalterlichen Sakralbau dar. Zudem tangierten einige Baumkronen das Kapellendach.

In Folge der Holzung wird St. Gertrud in ein ungewohnt helles Licht gerückt. Das Umfeld der Kapelle erscheint nun in einem höchst ungewohnten Ambiente. Im Gegenzug zur Fällung, die laut Stadtverwaltung vom Landkreis Vorpommern-Greifswald genehmigt sei, sei die Pflanzung von 16 einheimischen Bäumen im Stadtgebiet vereinbart worden.

Tom Schröter