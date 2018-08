Heringsdorf

Sechs Stunden Körperbemalung, dann waren die Kunstwerke fertig: Beim 6. Bodypainting-Festival im Seebad Heringsdorf ging es in diesem Jahr um das Thema „Bernstein - das Gold der Ostsee“. Zehn Künstler aus drei Nationen ließen ihrer Phantasie freien Lauf. Mit dabei war auch Patrick McCann aus den USA. Er verwandelte sein Model July in Cleopatra, da Bernstein schon vor Tausenden von Jahren von Pharaonen und auch von Cleopatra begehrt war. McCann ist dreifacher Bodypainting-Weltmeister. Er war zum ersten Mal auf der Insel Usedom zu Gast und sowohl von der Gegend als auch vom Wettbewerb sehr angetan. Eine prominente Jury mit Boxtrainer-Legende Ulli Wegner, dem CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor und der ehemaligen Dschungelkönigin von 2014 und heutigen Reality-TV-Darstellerin Melanie Müller, begutachtete und bewertete die Kunstwerke. Am Ende siegte Model Anna Steube. Sie war von Gesine Marwedel bemalt worden. Herzlichen Glückwunsch!

Meerkatz Cornelia