Wolgast

Kies, Lehm, Mutterboden, Sand oder Blumenerde? Auf der Berufsmesse „Kompass“ am vergangenen Freitag in Wolgast konnten Schülerinnen und Schüler am Stand des Garten- und Landschaftsbau Burkhard Hilsch nummerierte Fähnchen in kleine, mit Erde gefüllte Gläser stecken und testen, ob sie sich im Garten auskennen. So wie Michel Vorsatz. Der 23-Jährige ist Azubi des Unternehmens. An diesem Tag erklärt er den Gästen die täglichen Gebrauchsgegenstände seines Berufs. „Die Messe ist ideal dafür. Hier können sich alle ein Bild von den Werkzeugen machen, die sie im Alltag erwarten“, meint Vorsatz überzeugt.

Die Fähnchen richtig zu stecken, gelingt ihm Blind. Von den Besuchern der Messe schaffte es aber kaum jemand. Auch Stella Marie Laschner scheiterte. Ihr Berufswunsch geht jedoch ohnehin in eine ganz andere Richtung: „Ich möchte Lehrerin für Kunst und Geschichte werden. Oder Ärztin“, sagt die 16-Jährige. Zwei Berufsfelder, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Genau deshalb besuchte Laschner die Berufsmesse schon zum zweiten Mal. „Ich halte es für eine super Gelegenheit, sich über die Ausbildungsangebote in der Region zu informieren“, meint die Schülerin des Runge-Gymnasiums in Wolgast. Einen Platz für das Pflichtpraktikum hat sie schon. „Ich werde an das Klinikum in Karlsburg gehen. Mal schauen, ob ich damit klar komme, Blut zu sehen. Wenn nicht, werde ich auf jeden Fall Lehrerin.“

Für alle, die noch nicht so klare Vorstellungen wie Laschner haben, bot die 20. Berufsmesse in Wolgast eine Fülle an Informationen und Möglichkeiten. Weit über 100 Berufe stellten die diversen Unternehmen an 75 Ständen vor. Die Jugendlichen konnten sich nicht nur mit Flyern und Info-Material eindecken, sondern auch erste Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern knüpfen. Nicht wenige bringen ihre Bewerbungsunterlagen gleich mit zur Messe.

Das hat auch Frank Krüger vom Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund (WSA) bereits erlebt. Der 53-Jährige präsentiert sein Unternehmen schon seit vielen Jahren auf der „Kompass“. „Oft kommen Schüler zu mir und fragen, ob sie ein Praktikum bei uns machen können. In der Regel klappt das dann auch“, meint Krüger. Der Ausbildungsleiter des WSA ist von der Sinnhaftigkeit der Messe überzeugt, obwohl er glaubt, dass in den vergangenen Jahren mehr Leute in die Sporthalle an der Hufelandstraße kamen.

„Die „Kompass“ ist mittlerweile bekannt in der Region und die Leute wissen, dass sie hier wahrscheinlich fündig werden, wenn sie einen Ausbildungsplatz suchen“, so Krüger. Allein das WSA bietet zahlreiche verschiedene Ausbildungsstellen an. So zum Beispiel als Elektroniker für Geräte und Systeme, Industriemechaniker und Instandhaltung, Schiffsmechaniker oder Bauzeichner, um nur einige zu nennen. Die Chance, einen Platz zu kriegen haben laut Krüger alle. „Wir wollen nicht nur die Überflieger ausbilden. Auch Schüler mit Lernschwächen sollen die Möglichkeit erhalten, einen guten Job in der Region zu kriegen.“

Davon werden auf der „Kompass“ genug angeboten: So zum Beispiel Unternehmen aus Wolgast, wie die Peene-Werft, die unter anderem im „InfoTruck“ vertreten war. Im dem Lkw neben der Sporthalle erklärten Experten den Interessierten auf zwei Etagen Berufe aus der Metall- und Elektroindustrie. Aber auch Firmen aus anderen Landkreisen wie Liebherr aus Rostock waren mit einem eigenen Stand vor Ort. Wer keine klassische Ausbildung sondern ein Studium, einen Auslandsaufenthalt als Au-Pair, einen Bundesfreiwilligendienst oder eine Karriere als Soldat anstrebt, kam ebenfalls auf seine Kosten: Von der Fachhochschule Stralsund bis zur Bundeswehr warben etliche Unternehmen um die Aufmerksamkeit der Schüler.

Ungefähr 1600 freie Ausbildungsstellen wird es laut Agentur für Arbeit im kommenden Jahr im Landkreis Vorpommern-Greifswald geben. In den vergangenen Jahren habe es immer mehr freie Stellen gegeben, als Bewerber, heißt es.

Flemming Goldbecher