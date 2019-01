Wolgast/Greifswald

Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am Wochenende wurde aus Sicht der Musikschule Wolgast-Anklam ein voller Erfolg. Die hiesige Talentschmiede entsandte 42 Teilnehmer in 32 Wertungen nach Greifswald. 26 Schüler in 18 Wertungen erhielten einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. 15 Schüler erzielten erste Preise ohne Weiterleitung und ein Nachwuchskünstler heimste einen zweiten Preis ein.

„Die Schüler wuchsen mit hervorragenden Leistungen über sich hinaus, unterstützt von ihren Lehrern und den Korrepetitoren, die, ob Kinderlied oder professionelle Sonaten, die Schüler auf dem Klavier einfühlsam und virtuos begleiteten und ebenfalls Leistungen auf hohem Niveau erbrachten“, lobt Musikschulleiterin Marika Guddat die Akteute in den höchsten Tönen.

Die Sängerinnen Josefin Lüder und Viola Alickaj sowie das Gitarren-Duo Lilli Schmidt und Ava von Arnim konnten musikalisch so überzeugen, dass ihre Wertungsvorspiele mit der Höchstpunktzahl von 25 bewertet wurden. Erfolgreichste Teilnehmerin war Lena Anna Marie Bade, die gleich zwei Mal in der Kategorie „Duo und ein Blasinstrument“ mit ihrer Querflöte an den Start ging. Sie erspielte sich mit Sophie Wilisch am Klavier 23 Punkte und mit Ronja Busch am Klavier 24 Punkte und erhielt somit zwei Tickets für den Landeswettbewerb.

Ebenfalls qualifizierten sich für den Landeswettbewerb mit 24 Punkten: Max Robin Schultz (Viola solo), Benjamin Bade und Tessa Wodrich (Akkordeon solo), das Gitarren-Duo Klara Harder/ Johanna Richert; mit 23 Punkten: Anna Maria Börrnert, Maximillian Schiller, Luisa Marie Fritzen und Ellena Muschkowitz (alle Violine solo), Jordi Wodrich, Gustav Schultz und Joe Schröder (Akkordeon solo), das Gitarren-Trio Anna Charlotte Krüger/ Leonie-Sophie Hennig/ Helena Naemi Drews und in der Kategorie Duo Klavier und ein Holzblasinstrument Johann Schüler Querflöte/ Richard Schüler; Lilly Lydia Lemke Klarinette/ Karl Krüger und Avelina Margarete Neye Saxofon/Mai Linh Niguyen Thi.

Weitere erste Preise ohne Weiterleitung erhielten Violine solo: Elli Guiletta Brehme (24), Lioba Morkel (24), Julia Harder und Neela Schiller (beide 23), Eva Reimer, Anna Pauline Parlow, Philipp Heiden (alle 21); Akkordeon solo: Emma Berndt (24), Maxi Weber (24), Leonas Gray (23), Erik Schulz (22) sowie Duo Klavier und Klarinette: Jonathan Reinbrecht und Jakob Kropf (21). Fritz Stelter Akkordeon solo erspielte sich mit 20 Punkten einen zweiten Preis.

Tom Schröter