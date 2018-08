Swinemünde

Zwei Banditen haben am Dienstag einen Swinemünder Taxifahrer angegriffen und schwer verletzt. Die Räuber hatten das Taxi in Swinemünde bestiegen, um angeblich nach Stettin gebracht zu werden. 54 Kilometer hinter der Stadt griffen sie den Fahrer an und warfen ihn aus dem Auto.

Anschließend flohen sie in seinem Taxi, laut Polizei ein schwarzer Citroen C5 Cross Tourer mit weißem Taxilicht, Aufschrift „Mir Taxi“. Das Autokennzeichen lautet ZSW 21570. Die Täter, heißt es, könnten nach Deutschland geflohen sein. Die Familie des Opfers hat 30 000 Zloty (6970 Euro) für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Räuber führen.

Nitzsche Henrik